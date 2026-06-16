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छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेशोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान, CM ने जनप्रतिधियों को लिखा पत्र, 27 जून तक चलेगा अभियान

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री ने कहा है शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे सशक्त आधार है तथा यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे…

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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

Jun 16, 2026

chhattisgarh cm vishnudeo sai

मुख्यमंत्री ने बजनप्रतिधियों को लिखा पत्र ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh CM Vishnudeo: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 16 से 27 जून तक आयोजित होने वाले ला प्रवेश उत्सव में सक्रिय सहभागिता निभाएं ओर इस अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा है शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे सशक्त आधार है तथा यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

Chhattisgarh News: पत्र में कही ये बात

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को नवीन शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है नए शैक्षणिक सत्र के साथ प्रदेशभर में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बालक-बालिका का विद्यालय में प्रवेश तथा नियमित अध्ययन करना है।

अभियान में बनें सहभागी

मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष, महापौर तथा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र के किसी विद्यालय में सुविधानुसार उपस्थित होकर अभियान में सहभागी बनें तथा ऐसे बच्चों की पहचान और नामांकन के लिए प्रेरित करें, जो अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं अथवा बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करना है।

बच्चे मन लगाकर करे पढ़ाई

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पूरी लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि आप सभी बच्चों के सपनों को आकार देने और उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने का माध्यम है। उन्होंने बच्चों से पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और उत्साह के साथ नियमित रूप से विद्यालय जाने तथा मन लगाकर पढ़ाई करने का आग्रह किया।

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Updated on:

16 Jun 2026 10:23 am

Published on:

16 Jun 2026 10:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेशोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान, CM ने जनप्रतिधियों को लिखा पत्र, 27 जून तक चलेगा अभियान

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