छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेशोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान, CM ने जनप्रतिधियों को लिखा पत्र, 27 जून तक चलेगा अभियान

Chhattisgarh CM Vishnudeo: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 16 से 27 जून तक आयोजित होने वाले ला प्रवेश उत्सव में सक्रिय सहभागिता निभाएं ओर इस अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा है शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे सशक्त आधार है तथा यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।