CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक कल, पुलिस कमिश्नरी सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा  

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग (Photo Patrika)
CG Cabinet: छत्तीसगढ़ में 21 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक का समय और स्थान बदल दिया गया है। प्रारंभ में यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे मुख्यमंत्री हाउस में सुबह 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में मुख्य चर्चा का विषय रायपुर पुलिस कमिश्नर के क्षेत्र में विस्तार करने से संबंधित है। नवा रायपुर ग्रामीण के कुछ हिस्सों को पुलिस कमिश्नर के एरिया में शामिल कर उसे और मजबूत बनाने की योजना तैयार है। सरकार ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है और माना जा रहा है कि बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा।
इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद रायपुर पुलिस कमिश्नर का क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिससे पुलिस की कार्यक्षमता और निगरानी में सुधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नगर विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।कैबिनेट की बैठक में अन्य प्रशासनिक और विकास संबंधी मामलों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन पुलिस कमिश्नर के एरिया विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
रायपुर पुलिस और प्रशासन इस बदलाव को लागू करने के लिए तैयार हैं और बैठक के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा।सभी अधिकारियों और संबंधित विभागों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। रायपुर के नागरिक भी इस बदलाव से पुलिस सेवा और सुरक्षा में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद कर रहे हैं।
