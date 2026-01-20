20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक कल, पुलिस कमिश्नरी सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा  

CG Cabinet: छत्तीसगढ़ में 21 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक का समय और स्थान बदल दिया गया है। प्रारंभ में यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे मुख्यमंत्री हाउस में सुबह 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 20, 2026

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग, 10 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, 23 जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर प्रणाली

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग (Photo Patrika)

CG Cabinet: छत्तीसगढ़ में 21 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक का समय और स्थान बदल दिया गया है। प्रारंभ में यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे मुख्यमंत्री हाउस में सुबह 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में मुख्य चर्चा का विषय रायपुर पुलिस कमिश्नर के क्षेत्र में विस्तार करने से संबंधित है। नवा रायपुर ग्रामीण के कुछ हिस्सों को पुलिस कमिश्नर के एरिया में शामिल कर उसे और मजबूत बनाने की योजना तैयार है। सरकार ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है और माना जा रहा है कि बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा।

इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद रायपुर पुलिस कमिश्नर का क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिससे पुलिस की कार्यक्षमता और निगरानी में सुधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नगर विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।कैबिनेट की बैठक में अन्य प्रशासनिक और विकास संबंधी मामलों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन पुलिस कमिश्नर के एरिया विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रायपुर पुलिस और प्रशासन इस बदलाव को लागू करने के लिए तैयार हैं और बैठक के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा।सभी अधिकारियों और संबंधित विभागों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। रायपुर के नागरिक भी इस बदलाव से पुलिस सेवा और सुरक्षा में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 10:03 pm

Published on:

20 Jan 2026 10:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक कल, पुलिस कमिश्नरी सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा  

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर साहित्य उत्सव–2026 के लिए आम जनता हेतु सुगम यातायात व्यवस्था, 23 से 25 जनवरी तक पुरखौती मुक्तांगन

रायपुर साहित्य उत्सव–2026 के लिए आम जनता हेतु सुगम यातायात व्यवस्था, 23 से 25 जनवरी तक पुरखौती मुक्तांगन
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, 57 मार्गों पर बस संचालन, पहली बार यात्री बस सुविधा से जुड़े 330 गाँव

CG News: मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, 57 मार्गों पर बस संचालन, पहली बार यात्री बस सुविधा से जुड़े 330 गाँव
रायपुर

CM Rural Bus Scheme : 300 गांवों में पहली बार चली बस, छत्तीसगढ़ में 57 मार्गों पर बस संचालन

CM Rural Bus Scheme
रायपुर

ऑटो एक्सपो 2026 में बड़ा ऐलान

ऑटो एक्सपो 2026 (photo source- Patrika)
रायपुर

CG TET Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड हुआ जारी, सेंटर पर जाने से पहले जान लें ड्रेस कोड से जुड़े ये जरूरी नियम

CG TET Admit Card 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.