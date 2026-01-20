CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक कल, पुलिस कमिश्नरी सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा  

इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद रायपुर पुलिस कमिश्नर का क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिससे पुलिस की कार्यक्षमता और निगरानी में सुधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नगर विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।कैबिनेट की बैठक में अन्य प्रशासनिक और विकास संबंधी मामलों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन पुलिस कमिश्नर के एरिया विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।