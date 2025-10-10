CG News: जेल में बीत रहा है बचपन, मां ने किया जुर्म, छत्तीसगढ़ की जेलों में महिला कैदियों के साथ हैं 60 बच्चे

नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो की ओर से हाल ही में भारत की जेलों में बंद कैदियों से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत प्रदेश की अलग-अलग जेलों में 60 ऐसी महिला कैदी हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं। ये आंकड़े 31 दिसंबर 2023 तक की है। ये बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रहते हैं। इस तरह की महिला कैदियों के लिए अलग बैरक होती है। जेल में 6 साल से छोटे बच्चों को मां के साथ रखने का नियम है। इस कारण इन बच्चों को भी जेल में रखा गया है।