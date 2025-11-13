बाल दिवस : अधिकार कहां... न सही सुरक्षा और शिक्षा, न ही मूलभूत सुविधाएं

बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। इसमें काम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के खेल में बच्चे फंसे हुए हैं। जानकारी के अनुसार इस साल हजारों प्राइवेट स्कूलों ने छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताबें नहीं ली है। यानी इससे समझा जा सकता है कि बच्चों को जबरन प्राइवेट पब्लिशर की किताबों से पढ़ाई करनी पड़ रही है। प्राइवेट स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों ने जब टीसी मांगा तो उनसे पूरी एडमिशन फीस लेने के बाद ही उनको पूरे डॉक्यमेंट दिए गए। गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई के लिए भर्ती तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें खर्चा भी काफी उठाना पड़ जाता है।