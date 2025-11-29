आखिर कब तक चलेगा NIT चौपाटी विवाद..? युवा कांग्रेस आज PM मोदी से करेंगे करोड़ों बर्बादी की शिकायत…

उल्लेखनीय है कि साइंस कॉलेज मैदान के पास से चौपाटी हटाकर वहां नालंदा 2 का बोर्ड लगा दिया गया था। इसमें विधायक मूणत का फोटो भी लगा था, जिस पर युवा कांग्रेस के नेताओं ने कालिख पोत दी थी। हालांकि युवा कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी टल गई। शुक्रवार को कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में थाना घेरने पहुंचे थे, उनका आरोप था कि सत्ता के दबाव में पुलिस छात्रों एवं युवा कांग्रेस को दबाना चाहती है।