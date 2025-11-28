Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर में कांग्रेस-भाजपा का आमना-सामना! मूणत के पोस्टर पर पोती कालिख, युवा कांग्रेस पर FIR दर्ज

Raipur Youth Hub Chaupati: रायपुर यूथ हब चौपाटी को चौपट किए जाने का विरोध लगातार जारी है। विधायक राजेश मूणत को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पूरी तरह से उनको घेर रही है।

2 min read
रायपुर

Shradha Jaiswal

Nov 28, 2025

Raipur Youth Hub Chaupati: छत्तीसगढ़ के रायपुर यूथ हब चौपाटी को चौपट किए जाने का विरोध लगातार जारी है। विधायक राजेश मूणत को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पूरी तरह से उनको घेर रही है। गुरुवार को जहां पूर्व महापौर एजाज ढेबर और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के साथ प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन देकर पूरे मामले से अवगत कराया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

वहीं दूसरी ओर यूथ हब चौपाटी की जगह पर 23 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर लाइब्रेरी बनाने के लिए लगाए गए बोर्ड में विधायक मूणत के पोस्टर पर कालिख पोतने के मामले में सरस्वतीनगर पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

Raipur Youth Hub Chaupati: यूथ हब हटाने के विरोध में उबाल

राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि एजुकेशन हब जैसी जगह पर युवाओं को सस्ती दर पर खानपान की सुविधा मिला करती थी। उस स्थान के पास थाना होने से किसी तरह की घटना भी नहीं होती थीं। छात्र-छात्राएं सुरक्षित महसूस करते थे। पूर्व महापौर ढेबर ने राज्यपाल को अवगत कराया कि यह सिर्फ दुकानों का मामला नहीं, बल्कि उन परिवारों के जीवनयापन, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा है।

इसके साथ ही जहां खानपान स्टॉलों को शिफ्ट किया गया है, वहां पानी, बिजली, प्रकाश और सुरक्षा नहीं हैं। राज्यपाल को यह भी बताया कि निर्माण की जगह चयन और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2017-18 में यूथ हब फूड कोर्ट मॉडल के तहत शुरू हुई थी। यह परियोजना स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा केंद्र सरकार के कंसल्टेंट की सिफारिश पर कलेक्टर की अनुमति से बनी थी।

भाजपा सरकार और मूणत से पूछे चार सवाल

कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार और विधायक मूणत से चार प्रमुख सवालों के जवाब मांगे हैं। आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की योजना पर बुलडोजर चला युवाओं से सुविधाएं छीनी गई है। यूथ हब चौपाटी का विरोध करते हुए मूणत उस जगह को मास्टर प्लान और खेल विभाग की बता रहे थे, अब क्या वह जगह अलग हो गई। जिस पर नालंदा 2 बनाने का प्लान है। इसका जवाब देना होगा।

जब फूड कोर्ट यूथ हब बन रहा था तब मूणत और भाजपा कहती थी वहां अपराधियों का जमघट रहेगा। छात्र-छात्राओं के साथ छेड़छाड़ होगी। नशेड़ी नशे का सामान बेचेंगे। ऐसी कितनी घटनाएं हुई, उसका ब्योरा दें। मूणत पहले कहते थे कि यह भूमि खेल विभाग की है तो क्या खेल विभाग से हस्तांतरित हो गई। किस तरह से समझौता हुआ है लिखित में इकरारनामा पेपर सार्वजनिक करें।

कांग्रेस का मूणत पर हमला

यूथ हब फूड कोर्ट बर्बाद किए जाने के दिन से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का आंदोलन जारी है। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस भी विरोध में उतरी है। हस्ताक्षर अभियान के साथ ही पोस्टर पर कालिख पोतकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। सरस्वती नगर पुलिस ने धारा 352, 324 (2) तथा छत्तीसगढ़ संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत विनोद कश्यप उर्फ भप्पू एवं अन्य युवाओं पर एफआईआर की है।

विकास उपाध्याय ने इसे तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हक और सुविधा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। युवा कांग्रेस के साथियों ने विरोध में यह कदम उठाया है। उनके खिलाफ एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराएंगे। शुक्रवार को युवा कांग्रेस विरोध में उतरेगी।

अब मास्टर प्लान से अलग

रायपुर पश्चिम क्षेत्र विधायक राजेश मूणत ने कहा की यूथ हब चौपाटी के विरोध में 12 दिन तक धरना-प्रदर्शन और हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी। उस समय संशोधन हुआ और मास्टर प्लान से वो जगह सड़क से बाहर हो गई। इसलिए नालंदा-टू लाइब्रेरी निर्माण की योजना है। दुकानदार अपने नागरिक हैं, उन्हें शिफ्टिंग की जगह पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में कांग्रेस-भाजपा का आमना-सामना! मूणत के पोस्टर पर पोती कालिख, युवा कांग्रेस पर FIR दर्ज

