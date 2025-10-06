CM साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर किया आमंत्रित…

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के रजत जयंती वर्ष (25 वर्ष) के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्ष 2025 को राज्य सरकार विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव के रूप में मना रही है।