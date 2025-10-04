President Draupadi Murmu: जनजातीय गौरव दिवस में छत्तीसगढ़ आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, सीएम ने दिए संकेत

उन्होंने नक्सल अभियान पर कहा, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षाबल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। साथ ही हमारी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 15 सौ से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।