CG Legislative Assembly: बजट सत्र में आज अहम दिन, विष्णुदेव साय विधानसभा में पेश करेंगे दो बड़े विधेयक

प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन की कार्यवाही के अहम हिस्से होते हैं, जिनके जरिए जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। वहीं अशासकीय संकल्पों के माध्यम से विधायक अपनी राय और सुझाव सरकार के सामने रखते हैं। हर साल बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित होते हैं, जो राज्य की प्रशासनिक और आर्थिक दिशा तय करते हैं। ऐसे में इस सत्र की हर बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से खास महत्व रखती है।