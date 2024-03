छत्तीसगढ़ में 'आचार संहिता'... अपराधियों में दहशत लाने पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, सड़क पर उतरे कलेक्टर-एसएसपी

Submitted by:

रायपुर Published: Mar 17, 2024 11:42:36 am

शहर के अपराधियों में दहशत लाने पुलिस ने शनिवार को फ्लैग मार्च किया। (Code of conduct) कलेक्टर-एसएसपी की अगुवाई में पुलिस का काफिला शहर के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों से सायरन बजाते हुए गुजरा। (Code of conduct implemented) इसमें सभी पुलिस अधिकारियों के अलावा थाना प्रभारी भी शामिल हुए। (Lok sabha election 2024) शनिवार से आचार संहिता लागू हो गई है। (Voting dates in CG)