20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रातें सर्द, दिन भी ठिठुरन भरे… छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर जारी, मकर संक्रांति के बाद भी नहीं मिली राहत

CG Weather Update: कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 20, 2026

रातें सर्द, दिन भी ठिठुरन भरे... छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर जारी, मकर संक्रांति के बाद भी नहीं मिली राहत(photo-patrika)

रातें सर्द, दिन भी ठिठुरन भरे... छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर जारी, मकर संक्रांति के बाद भी नहीं मिली राहत(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। बीते कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को सुबह और रात के समय अधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

CG Weather Update: 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान

प्रदेश के कई इलाकों में तापमान फिर से 10 डिग्री से नीचे चला गया है। ठंड के कारण सुबह-शाम सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, वहीं लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि सोमवार को ठंड में थोड़ी कमी दर्ज की गई थी, जिससे लोगों को राहत की उम्मीद जगी थी।

शीतलहर को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 10 से अधिक जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, अंबिकापुर, बस्तर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गई है।

अभी कुछ दिन और सताएगी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर के चलते इन जिलों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। राजधानी रायपुर में भी आज कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

तापमान बढ़ने की उम्मीद, लेकिन राहत में देरी

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ठंड से पूरी राहत मिलने में समय लगेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 08:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रातें सर्द, दिन भी ठिठुरन भरे… छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर जारी, मकर संक्रांति के बाद भी नहीं मिली राहत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर शुरू की चरणपादुका योजना, 12.40 लाख वनवासियों को मिला लाभ

93 लाख का तेंदूपत्ता गबन (Photo Patrika
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, बेंगलुरु में प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित

CG News: छत्तीसगढ़ को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, बेंगलुरु में प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित
रायपुर

CGTET Exam: सीजीटीईटी परीक्षा 1 फरवरी को, यहाँ से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

CGTET Exam: सीजीटीईटी परीक्षा 1 फरवरी को, यहाँ से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड
रायपुर

CG Ration: राशन दुकानों में चावल का स्टॉक नहीं, दुकानों से खाली हाथ लौट रहे बीपीएल कार्डधारक

CG Ration: राशन दुकानों में चावल का स्टॉक नहीं, दुकानों से खाली हाथ लौट रहे बीपीएल कार्डधारक
newsupdate

CG News: डीईओ आफिस में आगजनी की न्यायिक जांच हो, भाजपा पर लगाया यह आरोप

CG News: डीईओ आफिस में आगजनी की न्यायिक जांच हो: भाजपा पर लगाया यह आरोप
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.