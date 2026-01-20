रातें सर्द, दिन भी ठिठुरन भरे… छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर जारी, मकर संक्रांति के बाद भी नहीं मिली राहत

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। बीते कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को सुबह और रात के समय अधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है।