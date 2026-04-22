Raipur: पीएम मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आतंकवादी कहा, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने की कड़ी निंदा

तमिलनाडु (Tamil Nadu) की राजधानी चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'ये AIADMK के लोग, जो खुद अन्नादुरई का फोटो लगाते हैं, वे मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करेगी। ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं; इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।'