रायपुर

वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल.. चरणबद्ध आंदोलन की बनी रणनीति, 14 को निकालेगी कैंडल मार्च

Congress Protest: वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेशभर में वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान चलाएगी। जिसके तहत 1 महीने में तीन चरणों में आंदोलन होगा..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 13, 2025

CG Congress Protest
वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल ( Photo - Patrika )

Congress Protest: वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई है। 14 अगस्त से लेकर लेकर 15 अक्टूबर तक कांग्रेस तीन चरणों में आंदोलन करेगी। इसकी शुरूआत कल से होगी। ( CG News) कल कांग्रेस विशाल कैंडल मार्च निकालेगी। बता दें कि भाजपा और चुनाव आयोग पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी, चुनावी धोखाधड़ी और मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए हैं।

Congress Protest: तीन चरणों में होगा आंदोलन

जिसे लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी हुए। वहीं अब छत्तीसगढ़ में आंदोलन की रणनी​ति तय हुई है। अगले एक महीने में वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान चलागी। जिसे लेकर पूरी रूखरेखा तैयार की गई है। जारी सूची के अनुसार सभी जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 22 से 7 सितंबर तक राजस्तरीय रैलियां निकलेगी। अंतिम चरण में वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।

कांग्रेस जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च

कांग्रेस ने बताया कि यह कैंडल मार्च सभी कांग्रेस जिला मुख्यालयों में 14 अगस्त की शाम 8 बजे आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों/पूर्व विधायकों, पीसीसी एवं डीसीसी पदाधिकारियों, ब्लॉक एवं मंडल अध्यक्षों, फ्रंटल संगठनों और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल होने कहा गया है। वहीं डीसीसी पर आम जनता, सभी समुदायों, छात्र संगठनों, महिला समूहों और युवा संगठनों की व्यापक भागीदारी की जिम्मेदारी होगी।

Updated on:

13 Aug 2025 04:27 pm

Published on:

13 Aug 2025 04:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल.. चरणबद्ध आंदोलन की बनी रणनीति, 14 को निकालेगी कैंडल मार्च

