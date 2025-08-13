वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल.. चरणबद्ध आंदोलन की बनी रणनीति, 14 को निकालेगी कैंडल मार्च

कांग्रेस ने बताया कि यह कैंडल मार्च सभी कांग्रेस जिला मुख्यालयों में 14 अगस्त की शाम 8 बजे आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों/पूर्व विधायकों, पीसीसी एवं डीसीसी पदाधिकारियों, ब्लॉक एवं मंडल अध्यक्षों, फ्रंटल संगठनों और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल होने कहा गया है। वहीं डीसीसी पर आम जनता, सभी समुदायों, छात्र संगठनों, महिला समूहों और युवा संगठनों की व्यापक भागीदारी की जिम्मेदारी होगी।