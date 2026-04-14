CG Protest: कांग्रेसियों ने मंत्री टंकराम वर्मा के तिल्दा स्थित बंगले का किया घेराव, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झूमाझटकी

जिला ग्रामीण अध्यक्ष बंजारे ने कहा, मंत्री ने चुनाव के दौरान तिल्दा में बाइपास बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ऑनलाइन सट्टा धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध शराब का बोलबाला है और तिल्दा नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम इन सभी मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।