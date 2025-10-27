Patrika LogoSwitch to English

CG News: रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़ने पर विवाद, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

CG News: भाजपा ने यदि जन आक्रोश को अनदेखा किया तो अच्छा नहीं होगा। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, जिसने ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 27, 2025

CG News: रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़ने पर विवाद, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़ने पर विवाद (Photo Patrika)

CG News: राजधानी के वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर के पास स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने पर विवाद हो गया। अज्ञात लोगों की इस करतूत पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, बजरंग दल सहित अन्य संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं, कांग्रेस भी इसे लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा ने यदि जन आक्रोश को अनदेखा किया तो अच्छा नहीं होगा। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, जिसने ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

एफआईआर दर्ज

छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को तोड़ने के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाकर बस में बैठाया। फिर सभी को जेल ले गए।

कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस चौक में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। कुछ संदिग्धों के फुटेज मिले हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई है।

