Raipur News: रविवि में ग्राउंड को लेकरविवाद, धमकाने पर डीन बोले- मैं भी ब्लैक बेल्ट हूं

इस पर वे लोग कहने लगे कि हाई अर्थारिटी का लेटर लगाओ और दिखाओ तब मानेंगे। इस बीच एक लड़का बहुत बदतमीजी करते हुए बोला कि हम यहीं के है, यहीं प्रेक्टिस करेंगे। आप मुझे नहीं जानते। धमकी देने लगे। उसके बाद डीन ने कहा कि मैं भी ब्लैक बेल्ट हूं, सीएम और राज्यपाल जिससे भी शिकायत करना है तो कर लो। इसका पूरा वीडियो को छोड़कर आधी वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया में एडिट करके अपलोड किया है। जिसमें काफी गंदे कमेंट भी आ रहे हैं। कई कमेंट में यूनिवर्सिटी के बाहर देख लेने, चाकू मारने जैसे बातें कही गई है। जिसके बाद हमने थाने में शिकायत की है।