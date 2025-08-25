Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Property Expo: क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो ने तोड़े रेकॉर्ड, खरीदारों की लगी भीड़, जमकर हुई बुकिंग

Property Expo: इनडोर स्टेडियम में आयोजित ‘क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो-2025’ ने सपनों को हकीकत में बदल दिया। तीन दिन चले इस आयोजन में खरीदारों को उनकी पसंद और बजट के मुताबिक प्रॉपर्टी मिली, तो बुकिंग की झड़ी लग गई। एक्सपो में 40 नामी बिल्डर्स के 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए, जिनमें लैट, बंगले, विला, [&hellip;]

रायपुर

Love Sonkar

Aug 25, 2025

Property Expo: क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो ने तोड़े रेकॉर्ड, खरीदारों की लगी भीड़, जमकर हुई बुकिंग
क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो (Photo Patrika)

Property Expo: इनडोर स्टेडियम में आयोजित ‘क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो-2025’ ने सपनों को हकीकत में बदल दिया। तीन दिन चले इस आयोजन में खरीदारों को उनकी पसंद और बजट के मुताबिक प्रॉपर्टी मिली, तो बुकिंग की झड़ी लग गई। एक्सपो में 40 नामी बिल्डर्स के 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए, जिनमें लैट, बंगले, विला, प्लॉट और कमर्शियल स्पेस शामिल थे। रविवार को लोग परिवार के साथ स्टॉल पर जानकारी लेते और मौके पर बुकिंग करते नजर आए। हर क्षेत्र नया रायपुर से पुराने शहर तक कवरेज में रहा, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों के पास विकल्पों की कमी नहीं रही।

क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पंकज लाहोटी, सचिव अभिषेक बच्छावत, प्रोग्राम चेयरमैन नवनीत अग्रवाल और को-चेयरपर्सन संजना बघेल ने कहा कि कल करे सो आज कर… आज करे सो अब…थीम ने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि क्रेडाई ने शहरवासियों को लोकेशन और बजट के अनुसार वैध प्रॉपर्टी मुहैया कराई। आयोजन में 2300 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए, जो उमीद से ज्यादा है।

बिल्डर्स ने एक्सपो में ऑन-द-स्पॉट बुकिंग पर फ्री रजिस्ट्री, फर्नीचर, एसी, बिजली या मेंटेनेंस माफ करने जैसे ऑफर दिए। विजिटर्स को पुरस्कार और गिट भी मिले। खरीदारों ने आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट्स को सराहा और कई ने सुझाव भी दिए, जिन्हें शामिल करने का आश्वासन आयोजकों ने दिया।

Published on:

25 Aug 2025 02:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Property Expo: क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो ने तोड़े रेकॉर्ड, खरीदारों की लगी भीड़, जमकर हुई बुकिंग

