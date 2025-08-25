Property Expo: क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो ने तोड़े रेकॉर्ड, खरीदारों की लगी भीड़, जमकर हुई बुकिंग

Property Expo: इनडोर स्टेडियम में आयोजित ‘क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो-2025’ ने सपनों को हकीकत में बदल दिया। तीन दिन चले इस आयोजन में खरीदारों को उनकी पसंद और बजट के मुताबिक प्रॉपर्टी मिली, तो बुकिंग की झड़ी लग गई। एक्सपो में 40 नामी बिल्डर्स के 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए, जिनमें लैट, बंगले, विला, प्लॉट और कमर्शियल स्पेस शामिल थे। रविवार को लोग परिवार के साथ स्टॉल पर जानकारी लेते और मौके पर बुकिंग करते नजर आए। हर क्षेत्र नया रायपुर से पुराने शहर तक कवरेज में रहा, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों के पास विकल्पों की कमी नहीं रही।