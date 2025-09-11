Crime News: पति की मारपीट से दुखी महिला ने महिला थाने में किया आत्मदाह

वर्ष 2020 में वर्षा ने शिवम गोस्वामी से प्रेम विवाह किया था। दोनों से 5 साल और 4 साल की दो संतान हैं। शिवम अक्सर शराब पीकर आता था और पत्नी से मारपीट करता था। वर्षा ने इसकी शिकायत मार्च 2024 में महिला थाने में की थी। पुलिस का दावा है कि पति पत्नी दोनों काउंसलिंग में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद सितंबर 2024 में फिर शिवम ने उससे मारपीट की तो उसकी शिकायत पुरानी बस्ती थाने में की। शिवम के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। शिवम कुछ देर में ही छूट गया। उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। मंगलवार की रात फिर शिवम ने उससे मारपीट की। उसे घर से निकाल दिया। इससे परेशान होकर बुधवार सुबह वह महिला आयोग पहुंची, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। इससे दुखी होकर वह महिला थाना पहुंची और खुद पर आग लगा ली। बताया जाता है कि उसका पति आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह पुलिस से शिकायत करती थी, लेकिन पति के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। इससे महिला बुरी तरह निराश हो चुकी थी। महिला की बहन रेणु ने भी शिवम पर कई आरोप लगाए हैं।