CG News: मतदाता सूची SIR प्रक्रिया तेज, आज से 1.33 लाख मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई शुरू

23 दिसंबर से दावा-आपत्ति करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक हफ्ते के बाद भी अधिकारी दावा-आपत्ति लेने के लिए कई जगह से जिम्मेदार अधिकारी गायब हैं। दरअसल हाल ही में पूर्व पार्षद मृत्युंजय दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के लिए बीएलओ मतदान केंद्रों में बैठ रहे हैं, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल सुंदर नगर गेट में 6 मतदान केंद्र हैं, वहां पर अभी तक अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं।