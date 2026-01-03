3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: मतदाता सूची SIR प्रक्रिया तेज, आज से 1.33 लाख मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई शुरू

CG News: 116 अधिकारी 1.33 लाख से अधिक मतदाताओं के मामलों की सुनवाई करेंगे, जबकि 5 हजार से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 03, 2026

आज से मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई (photo source- Patrika)

आज से मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई (photo source- Patrika)

CG News: रायपुर समेत प्रदेशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जारी है। शनिवार से रायपुर जिले में दावा-आपत्ति की सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। जिले के सभी 1 लाख 33 हजार 053 मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। अब दावा-आपत्ति की सुनवाई होगी।

निर्वाचन आयोजन से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में अब तक 5 हजार से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजा जा चुका है। 3 जनवरी से इन सभी के दावा-आपत्ति की सुनवाई 116 अधिकारी करेंगे, जो कि 22 जनवरी तक चलेगी। सुनवाई और सत्यापन की अवधि 14 फरवरी तक है। 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

CG News: अधिकारी ड्यूटी से गायब, मतदाता लगा रहे चक्कर

23 दिसंबर से दावा-आपत्ति करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक हफ्ते के बाद भी अधिकारी दावा-आपत्ति लेने के लिए कई जगह से जिम्मेदार अधिकारी गायब हैं। दरअसल हाल ही में पूर्व पार्षद मृत्युंजय दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के लिए बीएलओ मतदान केंद्रों में बैठ रहे हैं, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल सुंदर नगर गेट में 6 मतदान केंद्र हैं, वहां पर अभी तक अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं।

जिसके कारण दावा आपत्ति करने, शिफ्टिंग वाले, नाम, फोटो, एड्रेस में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो ऐसे मतदाताओं को अभिमत अधिकारी को ही फॉर्म बांटना है और उनको ही ऐसे फॉर्म को जमा कर अपने अभिमत के साथ आगे अग्रेषित करना है। अभी तक अधिकारी अपनी ड्यूटी से नदारद हैं जिसके कारण हर दिन मतदाताओं को चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

मतदाता घबराएं नहीं, ऐसे करें अपील

CG News: यदि किसी मतदाता का नाम प्रारुप सूची में नहीं है या फिर त्रुटि पूर्ण है तो अपने क्षेत्र के ईआरओ के पास फॉर्म 6,7,8 के माध्यम से दावा-आपत्ति कर सकते हैं।

आपके पास दस्तावेज जमा करने का नोटिस मिला है तो ईसीआई द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज जिनमें जन्म तारीख और जन्म स्थान प्रमाण होता हो उसे प्रस्तुत करना होगा।

नया मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरें।

प्रवासीय भारतीय नागरिक एनआरआई को नया मतदाता बनाने के लिए फॉर्म 6 क भरें।

मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म 7 भरें।

संशोधन, स्थांतरण, नया एपिक कार्ड के लिए फॉर्म 8 भरें।

यदि मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास और द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास भी कर सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 11:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: मतदाता सूची SIR प्रक्रिया तेज, आज से 1.33 लाख मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई शुरू

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

11000 करोड़ के घोटालों में बड़ी कार्रवाई! पूर्व IAS, IFS और सौम्या चौरसिया समेत 107 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

107 आरोपियों के खिलाफ चालान (photo source- Patrika)
रायपुर

CGPSC Scam: सीजीपीएससी घोटाला मामला, CBI ने 400 पन्नों का चालान किया पेश, अब होगी फरार आरोपी की गिरफ़्तारी

CGPSC Scam: सीजीपीएससी घोटाला मामला, CBI ने 400 पन्नों का चालान किया पेश, अब होगी फरार आरोपी की गिरफ़्तारी
रायपुर

CG News: नई शिक्षा नीति से कक्षा 1 से 8वीं तक विषयों की संख्या में वृद्धि, छत्तीसगढ़ में एनसीईआरटी मानकों के अनुरूप ही होगा पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण

CG News: नई शिक्षा नीति से कक्षा 1 से 8वीं तक विषयों की संख्या में वृद्धि, छत्तीसगढ़ में एनसीईआरटी मानकों के अनुरूप ही होगा पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण
रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ में आज हल्की बारिश होने की संभावना, कड़ाके की ठंड के बीच चक्रवात का अलर्ट

CG Weather: छत्तीसगढ़ में आज हल्की बारिश होने की संभावना, कड़ाके की ठंड के बीच चक्रवात का अलर्ट
रायपुर

छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत बनेगी विश्व धरोहर

CG News: यूनेस्को की दहलीज पर सिरपुर, छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत बनेगी विश्व धरोहर
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.