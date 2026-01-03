इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत… रायपुर की इन जगहों पर मंडराया खतरा, नालों के बीच से गुजर रही पानी की मेन लाइन

पत्रिका टीम ने अपनी पड़ताल में शहर के ऐसे चार खतरनाक स्थानों पर पहुंची, जहां पाइप लाइन लीकेज हुई तो सीधे सीवरेज का पानी लोगों के घरों में पहुंचने से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऐसी स्थित शहर के डीडीनगर क्षेत्र में 10 से 15 साल पहले हो चुकी है, जब ड्रेनेज की गंदगी पानी की मेन पाइप लाइन से मिल गई और दर्जनों लोग पीलिया और उल्टी दस्त के शिकार हुए। चार से पांच लोगों की जानें चली गई। निगम प्रशासन को अलर्ट करने के लिए ऐसे चार स्पॉट को सामने रखा जा रहा है, जानिए कहां-कहां खतरनाक तस्वीरें..।