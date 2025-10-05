Crime News: रेकी के बाद पेशेवर गिरोह ने डकैती कांड को दिया अंजाम, ज्वेलरी कारोबारियों में हड़कंप

घटना को आरोपियों ने पीडि़त कारोबारी राहुल की तगड़ी रेकी के बाद अंजाम दिया है। उसके आने-जाने और चांदी की मात्रा आदि के बारे में पता लगाया। आरोपियों ने दरवाजा खुलवाने के लिए राहुल कहकर संबोधित किया था। इसके बाद ही उसने दरवाजा खोला। इससे स्पष्ट है कि आरोपियों ने कारोबारी के बारे में काफी जानकारी जुटाई है। जाते समय आरोपियों ने उसका मोबाइल तोड़ दिया था। फ्लैट के बाहर लगे कैमरे को भी तोड़ दिया। डीवीआर को अपने साथ ले गए। राहुल को बालकनी के एक हिस्से में लॉयलोन की रस्सी से बांध दिया था। इसके अलावा कॉम्पलेक्स के फर्स्ट फ्लोर में जाने वाली सीढि़यों के सामने टेलर्स दुकान में दो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसमें से एक कैमरे को आरोपियों ने दूसरी दिशा में मोड़ दिया था।