Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Crime News : बीड़ी मांगने पर नशेडि़यों ने की हत्या, शराब नहीं देने पर गार्ड को मार डाला

करीब 11.30 बजे भिंगराज रॉड लेकर आया और तुम लोग शराब नहीं देते हो, कहकर हमला कर दिया। संदीप पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसे देखकर मनोज मौके से भाग निकला।

2 min read

रायपुर

image

Rabindra Rai

Oct 12, 2025

Crime News : बीड़ी मांगने पर नशेडि़यों ने की हत्या, शराब नहीं देने पर गार्ड को मार डाला

Crime News : बीड़ी मांगने पर नशेडि़यों ने की हत्या, शराब नहीं देने पर गार्ड को मार डाला

राजधानी में मर्डर के मामले थम नहीं रहे हैं। दो दिन पहले एक नर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब शराबियों ने अलग-अलग इलाके में दो लोगों की जान ले ली। खम्हारडीह इलाके मेें शराब नहीं देने पर भट्ठी के गार्ड को पीट-पीटकर मार डाला, तो अभनपुर इलाके में बीड़ी मांगने से नाराज शराबियों ने एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने दोनों मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रॉड से पीटकर की हत्या, सेल्समैन भाग निकला

खम्हारडीह इलाके की कचना अंग्रेजी शराब दुकान में संदीप पटेल सुरक्षा गार्ड और मनोज कुमार कश्यप सेल्समैन का काम करते थे। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे शराब दुकान बंद होने के बाद मनोज हिसाब कर रहा था। संदीप बाहर तैनात था। इस दौरान भिंगराज बघेल शराब लेने पहुंचा। शटर खटखटाया और शराब मांगने लगा। मनोज और अन्य स्टॉफ ने शराब देने से मना कर दिया। गार्ड संदीप ने भी मना कर दिया। इस पर भिंगराज उन्हें गाली-गलौज करते हुए चला गया। करीब 11.30 बजे भिंगराज रॉड लेकर आया और तुम लोग शराब नहीं देते हो, कहकर हमला कर दिया। संदीप पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसे देखकर मनोज मौके से भाग निकला। कुछ देर में वह लौटा, तो संदीप मृत पड़ा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आरोपी भिंगराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

बीड़ी मांगने पर मार डाला

दूसरी घटना अभनपुर के ग्राम आमनेर की है। सुमीत बांदे, अजय रात्रे आघघैर गुलशन गायकवाड़ तीनों गुरुवार को अभनपुर शराब दुकान में शराब पी रहे थे। उनके बगल में सोनू पाल भी शराब पी रहा था। इस दौरान सोनू ने उनसे बीड़ी मांगी। तीनों ने बीड़ी नहीं होना बताया, जिससे सोनू नाराज हो गया। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। बाद में तीनों मिलकर सोनू को और शराब पिलाने के नाम पर गांव के नाले के पास ले गए। वहां तीनों ने सोनू से मारपीट शुरू कर दी। उसे पीट-पीट कर मार डाला। इसके बाद शव को नाले में फेंक दिया। दूसरे दिन शव मिला। इसके बाद पुलिस ने पतासाजी करके आरोपियों को धरदबोचा। आरोपियों को जेल भेज दिया है।

दो दिन पहले भी हुई थी हत्या

दो दिन पहले टिकरापारा इलाके में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वह लगातार युवती को परेशान करता था। उस पर मिलने के लिए दबाव डालता था। युवती के इनकार करने पर उसके घर में घुसकर मार डाला था।

मर्डर के आंकड़े

वर्ष मर्डर की संख्या
2025 40 से अधिक(जनवरी-अक्टूबर तक)
2024 78
2023 63

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 01:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News : बीड़ी मांगने पर नशेडि़यों ने की हत्या, शराब नहीं देने पर गार्ड को मार डाला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पुलिस का उल्टा चश्मा : यात्री बसों में माल ढोने वालों पर नरमी, बाकी पर दिखा रहे सख्ती

पुलिस का उल्टा चश्मा : यात्री बसों में माल ढोने वालों पर नरमी, बाकी पर दिखा रहे सख्ती
रायपुर

किसानों को 41 हजार करोड़ रुपए की दो नई योजनाओं की सौगात, CM साय बोले- संपन्न होंगे अन्नदाता

Chhattisgarh news
रायपुर

Raipur News: स्टील प्लांट की भट्ठी में जलकर रख हो गया 500 किलो गांजा, अलग-अलग तस्करों से पकड़ाया

Raipur News: स्टील प्लांट की भट्ठी में जलकर रख हो गया 500 किलो गांजा, अलग-अलग तस्करों से पकड़ाया
रायपुर

Raipur News: रायपुर में चलेगी ई-बसें, 8.63 करोड़ में चार्जिंग पॉइंट और सब स्टेशन तैयार करेगी बिजली कंपनी, मिलेगी सस्ती सिटी बस सेवा

Raipur News: रायपुर में चलेगी ई-बसें, 8.63 करोड़ में चार्जिंग पॉइंट और सब स्टेशन तैयार करेगी बिजली कंपनी, मिलेगी सस्ती सिटी बस सेवा
रायपुर

CG Crime: सदरबाजार कांड अपडेट, 86 में से 38 किलो चांदी ही पुलिस ने की जब्त, बाकी कारोबारियों के पास

CG Crime: सदरबाजार कांड अपडेट, 86 में से 38 किलो चांदी ही पुलिस ने की जब्त, बाकी कारोबारियों के पास
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.