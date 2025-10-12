Crime News : बीड़ी मांगने पर नशेडि़यों ने की हत्या, शराब नहीं देने पर गार्ड को मार डाला

खम्हारडीह इलाके की कचना अंग्रेजी शराब दुकान में संदीप पटेल सुरक्षा गार्ड और मनोज कुमार कश्यप सेल्समैन का काम करते थे। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे शराब दुकान बंद होने के बाद मनोज हिसाब कर रहा था। संदीप बाहर तैनात था। इस दौरान भिंगराज बघेल शराब लेने पहुंचा। शटर खटखटाया और शराब मांगने लगा। मनोज और अन्य स्टॉफ ने शराब देने से मना कर दिया। गार्ड संदीप ने भी मना कर दिया। इस पर भिंगराज उन्हें गाली-गलौज करते हुए चला गया। करीब 11.30 बजे भिंगराज रॉड लेकर आया और तुम लोग शराब नहीं देते हो, कहकर हमला कर दिया। संदीप पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसे देखकर मनोज मौके से भाग निकला। कुछ देर में वह लौटा, तो संदीप मृत पड़ा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आरोपी भिंगराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।