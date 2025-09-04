Crime News: ड्रग्स मामले में अब विधायक के बेटे का नाम आया सामने

राजधानी रायपुर में ड्रग्स माफिया के कई छोटे-बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों का नेटवर्क सक्रिय है। इन्हीं में से एक से जुड़ी नव्या मलिक की पांच दिन की पुलिस रिमांड गुरुवार को पूरी हो जाएगी। उसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पांच दिन चली पूछताछ में ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर कारोबारी और रसूखदार थे, जिन्हें पुलिस ने छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक नव्या की सूची में दूसरे जिले के एक विधायक के बेटे का भी नाम है। उसका नाम आने के बाद पुलिस के आला अफसरों में भी खलबली मच गई। हालांकि उससे पूछताछ नहीं की गई है।