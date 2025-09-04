Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Crime News: ड्रग्स मामले में अब विधायक के बेटे का नाम आया सामने

मामले में रसूखदारों के नाम आने के बाद मामले की जांच प्रभावित हो गई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस कुछ दिन पहले कटोरा तालाब के हर्ष आहुजा और उसके साथियों को एमडीएमए की तस्करी करते पकड़ा था।

रायपुर

Rabindra Rai

Sep 04, 2025

Crime News: ड्रग्स मामले में अब विधायक के बेटे का नाम आया सामने
Crime News: ड्रग्स मामले में अब विधायक के बेटे का नाम आया सामने

राजधानी रायपुर में ड्रग्स माफिया के कई छोटे-बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों का नेटवर्क सक्रिय है। इन्हीं में से एक से जुड़ी नव्या मलिक की पांच दिन की पुलिस रिमांड गुरुवार को पूरी हो जाएगी। उसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पांच दिन चली पूछताछ में ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर कारोबारी और रसूखदार थे, जिन्हें पुलिस ने छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक नव्या की सूची में दूसरे जिले के एक विधायक के बेटे का भी नाम है। उसका नाम आने के बाद पुलिस के आला अफसरों में भी खलबली मच गई। हालांकि उससे पूछताछ नहीं की गई है।

मामले में रसूखदारों के नाम

मामले में रसूखदारों के नाम आने के बाद मामले की जांच प्रभावित हो गई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस कुछ दिन पहले कटोरा तालाब के हर्ष आहुजा और उसके साथियों को एमडीएमए की तस्करी करते पकड़ा था। पूछताछ में हर्ष ने नव्या का नाम लिया था। इसके बाद पुलिस ने नव्या और उसके साथ रहने वाले अयान परवेज को गिरफ्तार किया है।

ड्रग्स के लिए नाइट पार्टी

ड्रग्स सिंडीकेट शहर के होटलों, रेस्टोरेंट, पबों में ड्रग्स के लिए नाइट पार्टी का आयोजन किया जाता था। इसमें नव्या और अन्य युवतियों के साथ नेता, अफसरों और कारोबारी भी शामिल होते थे। इन पार्टियों में एमडीएमए बेचा जाता था। पांच दिन की पूछताछ में पुलिस को कई संदेहियों की सूची मिली है। मोवा, डूमतराई, सिविल लाइन के कई रसूखदार भी शामिल हैं। बताया जाता है कि ये भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे।

मुंबई का मोबाइल मिला, बड़े नेटवर्क का खुलासा

नव्या के पास आधा दर्जन मोबाइल थे। इनमें से एक मोबाइल बेहद खास था, जिसे मुंबई के फ्लैट में छुपाकर रखा था। पूछताछ के दौरान उस मोबाइल का पता चला। इसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम मोबाइल को लेने के लिए मुंबई गई। वहां से मोबाइल लेकर टीम रायपुर पहुंची। इस मोबाइल की जांच की गई, तो कई और रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। इसमें ड्रग्स बेचने वालों के भी नंबर हैं।

Published on:

04 Sept 2025 12:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: ड्रग्स मामले में अब विधायक के बेटे का नाम आया सामने

