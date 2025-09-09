Patrika LogoSwitch to English

Crime News: महिला उपसरपंच के पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, विधानसभा थाना क्षेत्र में फैली सनसनी

Crime News: रायपुर विधानसभा थाना क्षेत्र के पचेड़ा गांव में रंजिश के चलते उप सरपंच के पति की कुल्हाड़ी से हत्या। आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 09, 2025

पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या (Photo source- Patrika)
पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या (Photo source- Patrika)

Crime News: राजधानी के विधानसभा थाना क्षेत्र के पचेड़ा में एक व्यक्ति की सिर तथा गले पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार रात की है। मृतक गांव की महिला उप सरपंच की पति बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।

Crime News: पुलिस के मुताबिक गांव के पवन कुमार और हेमलाल का पुराना विवाद था। पवन ने हेमलाल को रंजिश के चलते मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने रात करीब 9 बजे कुल्हाड़ी से हमला किया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है।

09 Sept 2025 09:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: महिला उपसरपंच के पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, विधानसभा थाना क्षेत्र में फैली सनसनी

