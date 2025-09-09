Crime News: महिला उपसरपंच के पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, विधानसभा थाना क्षेत्र में फैली सनसनी

Crime News: राजधानी के विधानसभा थाना क्षेत्र के पचेड़ा में एक व्यक्ति की सिर तथा गले पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार रात की है। मृतक गांव की महिला उप सरपंच की पति बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।