दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान में वारदातें, छत्तीसगढ़ में खुला राज, त्रिची गिरोह के 6 सदस्य दबोचे गए

यह गिरोह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और दिल्ली में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गिरोह बिना टिकट के रेल में सफर करते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म में रात बिताते हैं। इसके बाद दिन में शहर के प्रमुख स्थानों पर घूमते रहते हैं। महंगी कारों पर नजर रखते हैं। किसी भी कार में बैग रखा दिखता है, तो उसका शीशा तोड़ते हैं। इसके बाद बैग में रखे सामान लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए होटलों में नहीं ठहरते हैं।