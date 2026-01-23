23 जनवरी 2026,

रायपुर

रायपुर

Love Sonkar

Jan 23, 2026

CG Crime: पेड़ से लटकी मिली युवती की लाश, इलाके में फैली सनसनी

CG Crime: कोतवाली इलाके में तालाब के पास एक पेड़ में युवती का शव लटका मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका नर्सिंग का काम करती थी।

पुलिस के मुताबिक नरैय्या तालाब के पास शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पेड़ में युवती का शव लटका देखा। इससे आसपास हड़कंप मच गया। कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पेड़ से उतारा गया। इसके बाद पीएम के लिए भेजा गया। मृत युवती की पहचान कलावती के रूप में हुई है। वह संजय नगर में किराए के मकान में रहती थी। नर्सिंग का काम करती थी। मूलत: बीजापुर की रहने वाली थी।

घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। घटना खुदकुशी है या हत्या? फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पेड़ में फंदा लगाकर खुदकुशी, स्थान और घटना के तरीके को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

