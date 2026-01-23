CG Crime: पेड़ से लटकी मिली युवती की लाश, इलाके में फैली सनसनी

पुलिस के मुताबिक नरैय्या तालाब के पास शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पेड़ में युवती का शव लटका देखा। इससे आसपास हड़कंप मच गया। कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पेड़ से उतारा गया। इसके बाद पीएम के लिए भेजा गया। मृत युवती की पहचान कलावती के रूप में हुई है। वह संजय नगर में किराए के मकान में रहती थी। नर्सिंग का काम करती थी। मूलत: बीजापुर की रहने वाली थी।