CG News: जर्मनी-अमरीकी छात्रों ने खेला खो-खो, देखी रामायण, विदेशी बच्चों ने कहा- भारत सिर्फ देश नहीं, अनुभव है

टैरिफ वार और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी बच्चों ने अपनी बात रखी। एक जर्मन छात्र ने कहा, जब देश आपसी व्यापार में टैरिफ बढ़ाते हैं, तो इसका असर युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। हमें लगता है कि सहयोग की राह अपनानी चाहिए। वहीं एक अन्य छात्र ने कहा कि पढ़ाई के बाद दुनिया में कहीं भी काम करने का सपना है, लेकिन अगर ट्रेड वॉर बढ़े तो यह मुश्किल हो जाएगा।