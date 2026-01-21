21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

डेंटल के पीजी व इंटर्न छात्रों ने मांगा बढ़ा स्टायपेंड, शासन ने किया इनकार कहा- हर साल आएगा 1.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार

रायपुर। प्रदेश के एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज के पीजी एमडीएस व इंटर्न छात्र स्टायपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हफ्तेभर से परिसर में धरना दे रहे हैं। वे मेडिकल कॉलेज के छात्रों की तरह स्टायपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर सालाना 1.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। शासन ने इस मांग [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 21, 2026

रायपुर। प्रदेश के एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज के पीजी एमडीएस व इंटर्न छात्र स्टायपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हफ्तेभर से परिसर में धरना दे रहे हैं। वे मेडिकल कॉलेज के छात्रों की तरह स्टायपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर सालाना 1.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। शासन ने इस मांग को ही अस्वीकार कर दिया है। जानकारों का कहना है कि एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। इमरजेंसी जैसी सेवा भी नहीं है। इसलिए शासन ने स्टायपेंड बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

छात्रों की मांग पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पिछले साल 20 दिसंबर को स्टायपेंड बढ़ाने संबंधी पत्र भेजा था। 20 जनवरी को चिकित्सा शिक्षा विभाग की अवर सचिव लवीना पांडेय का पत्र कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन कार्यालय को मिला है। इसमें वित्त विभाग द्वारा स्टायपेंड बढ़ाने पर असहमति व्यक्त करने की बात कही गई है। यानी अब शासन स्टायपेंड नहीं बढ़ाने वाला है।

आने वाले बजट में भी इस मामले पर कुछ चर्चा हो तो अलग बात है। पत्रिका की पड़ताल में पता चला है कि डेंटल कॉलेज में केवल ओपीडी सेवाएं चल रही हैं। ऑपरेशन के लायक मरीजों को आंबेडकर अस्पताल के ओटी में सर्जरी की जाती है। ये भी सप्ताह में दो से तीन। दरअसल मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र 24 घंटे ओपीडी से लेकर वार्ड व ओटी में सेवाएं देते हैं। कई बार वे बिना ब्रेक 36 से 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं।

आयुर्वेद व होमियोपैथी के छात्रों को ज्यादा स्टायपेंड

इस पर डेंटल छात्रों का दावा है कि आयुर्वेद या होमियोपैथी कॉलेज में भी इमरजेंसी जैसी कोई सेवा नहीं है, लेकिन उन्हें ज्यादा स्टायपेंड दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्र मरीजों के इलाज से लेकर फाइल बनाने का काम करते हैं। वार्ड में भी ड्यूटी लगाई जाती है। डेंटल कॉलेज के इंटर्न बीडीएस कोर्स पूरा होने के बाद केवल ओपीडी में मरीजों का इलाज करते हैं। अधिकारियों के अनुसार इसलिए शासन ने स्टायपेंड बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

डीएमई कार्यालय से शासन को भेजे गए पत्र में ये जानकारी
क्लास छात्र स्टायपेंड प्रस्तावित अंतर की राशि

पीजी फर्स्ट 21 53550 67500 13950
पीजी सेकंड 22 56700 71450 14750

पीजी फाइनल 16 59200 74600 15400
इंटर्न बीडीएस 85 12600 15900 3300

(कुल वित्तीय भार 1 करोड़ 40 लाख 67 हजार)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 11:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / डेंटल के पीजी व इंटर्न छात्रों ने मांगा बढ़ा स्टायपेंड, शासन ने किया इनकार कहा- हर साल आएगा 1.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RADA Auto Expo 2026: राडा ऑटो एक्सपो का भव्य उद्घाटन, वाहन खरीदने वालों को आरटीओ टैक्स पर मिलेगी 50% छूट

Auto Expo 2025: ऑटो एक्सपो में रेकॉर्ड तोड़ बिक्री! 2000 करोड़ रुपए के 29,348 वाहनों की हुई खरीदी...
रायपुर

भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM)–2026, 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों की सहभागिता                                        

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ की कला आयरलैंड तक पहुँची, डबलिन में छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की गूंज

CG News: छत्तीसगढ़ की कला आयरलैंड तक पहुँची, डबलिन में छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की गूंज
रायपुर

Train Cancelled: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, ये चार पैसेंजर ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट

Train Cancelled: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, ये चार पैसेंजर ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट
newsupdate

CG News: 19 लाख की आबादी में 21 थानों से होगी पुलिसिंग, अवैध गतिविधियां रोकना बड़ी चुनौती

CG News: 19 लाख की आबादी में 21 थानों से होगी पुलिसिंग, अवैध गतिविधियां रोकना बड़ी चुनौती
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.