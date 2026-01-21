डेंटल के पीजी व इंटर्न छात्रों ने मांगा बढ़ा स्टायपेंड, शासन ने किया इनकार कहा- हर साल आएगा 1.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार

रायपुर। प्रदेश के एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज के पीजी एमडीएस व इंटर्न छात्र स्टायपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हफ्तेभर से परिसर में धरना दे रहे हैं। वे मेडिकल कॉलेज के छात्रों की तरह स्टायपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर सालाना 1.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। शासन ने इस मांग को ही अस्वीकार कर दिया है। जानकारों का कहना है कि एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। इमरजेंसी जैसी सेवा भी नहीं है। इसलिए शासन ने स्टायपेंड बढ़ाने से इनकार कर दिया है।