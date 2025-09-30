डिप्टी CM साव ने किया भूमिपूजन! रिंग रोड-2 पर बनेंगे तीन ओवरब्रिज, दीक्षा नगर को मिलेगी पानी टंकी…

डिप्टी सीएम अरुण साव ने सोमवार को रायपुर के गुढिय़ारी स्थित दानवीर भामाशाह वार्ड में 337.01 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित शासकीय शशिबाला अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा अब सरकारी स्कूलों से 10वीं-12वीं पास करने वाली छात्राओं को आगे महाविद्यालयीन पढ़ाई करने के लिए 30 हजार रुपए की सहायता देगी। बता दें कि यह राशि अजीम प्रेमजी छात्रावृत्ति के तहत दी जाएगी। इसके लिए छात्राओं को आवेदन भी करना होगा।