डिप्टी CM साव ने किया भूमिपूजन! रिंग रोड-2 पर बनेंगे तीन ओवरब्रिज, दीक्षा नगर को मिलेगी पानी टंकी...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दुर्गा पूजा के दौरान सोमवार का दिन राजधानी के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने वाला रहा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पश्चिम विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे की मौजूदगी में डिप्टी सीएम अरुण साव ने करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। टाटीबंध चौक से भनुपरी के बीच तीन ओवरब्रिज का निर्माण सहित दीक्षानगर गुढिय़ारी में पानी टंकी का निर्माण शामिल हैं।
एक नवनिर्मित स्कूल का शुभारंभ किया। ऐसे कामों से रायपुर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होने वाला है। साव ने 19.60 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति कार्यों का भूमिपूजन किया। 2 करोड़ 37 लाख से अधिक की लागत से पानी टंकी का निर्माण ठक्कर बापा वार्ड के दीक्षा नगर में 13 बस्तियों के एक हजार घरों तक नल कनेक्शन पहुंचेगा।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने सोमवार को रायपुर के गुढिय़ारी स्थित दानवीर भामाशाह वार्ड में 337.01 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित शासकीय शशिबाला अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा अब सरकारी स्कूलों से 10वीं-12वीं पास करने वाली छात्राओं को आगे महाविद्यालयीन पढ़ाई करने के लिए 30 हजार रुपए की सहायता देगी। बता दें कि यह राशि अजीम प्रेमजी छात्रावृत्ति के तहत दी जाएगी। इसके लिए छात्राओं को आवेदन भी करना होगा।
शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का भूमिपूजन करने के साथ डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन अरुण साव ने विधायक राजेश मूणत की पहल पर निगम के 70 वार्डों में आवश्यक मूलभूत विकास कार्य कराने के लिए हर वार्ड को 50-50 लाख रुपए की स्वीकृति देने की घोषणा की।
इस राशि से सडक़, नाली मरम्मत, बिजली-पानी की समस्या ठीक कराने जैसे काम होंगे। साव ने कहा कि नगरीय प्रशासन द्वारा विगत 20 माह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल निगम को विभिन्न मदों से 459 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। जिसमें से 59 करोड़ रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुए।
इस दौरान निगम आयुक्त विश्वदीप मौजूद थे। बता दें कि ऐसी ही घोषणा पिछली सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हर वार्ड को 50-50 लाख रुपए जनता की सुविधा से जुड़े कार्य कराने की घोषणा की थी। उस दौरान महापौर रहे एजाज ढेबर ने काफी प्रयास किया लेकिन किसी भी वार्ड को राशि नहीं मिली थी।
