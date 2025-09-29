शिक्षक की बेरुखी के कारण छात्र की आंख की रोशनी गई, संयुक्त संचालक ने किया निलंबित, जानें क्या है पूरा माजरा

बताया जा रहा है कि शासकीय प्राथमिक शाला चुनचुनी आदर्श नगर कुसमुंडा में खेल-खेल में एक बच्चे ने दूसरे बच्चों को डंडे से मारपीट कर दिया। विवाद में एक बच्चे के बाएं आंख पर चोंट आई। लेकिन शिक्षक ने छात्र के आंख के इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया। इसके अलावा छात्र को आंख में चोंट लगने की सूचना अभिभावकों को भी नहीं दी गई। दो से तीन घंटे तक छात्र को स्कूल में ही रखा गया। इसकी वजह से छात्र को समय पर इलाज नहीं मिला। जब छात्र स्कूल से घर पहुंचा। तब अभिभावकों इसकी जानकारी हुई और बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे।