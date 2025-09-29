Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

शिक्षक की बेरुखी के कारण छात्र की आंख की रोशनी गई, संयुक्त संचालक ने किया निलंबित, जानें क्या है पूरा माजरा

Korba News: कुसमुंडा क्षेत्र के सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका की लापरवाही सामने आई है। छात्र के आंख में चोंट के बाद शिक्षिका ने सक्रियता नहीं बरती और छात्र अस्पताल नहीं में इलाज के लिए नहीं भर्ती नहीं कराया गया।

2 min read

कोरबा

image

Khyati Parihar

Sep 29, 2025

निलंबित (photo- unsplash image)

निलंबित (photo- unsplash image)

CG News: कुसमुंडा क्षेत्र के सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका की लापरवाही सामने आई है। छात्र के आंख में चोंट के बाद शिक्षिका ने सक्रियता नहीं बरती और छात्र अस्पताल नहीं में इलाज के लिए नहीं भर्ती नहीं कराया गया। इलाज में देरी की वजह से छात्र के एक आंख की रोशनी चली गई। इसे शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया और शिक्षिका इंद्राणी पांडे को निलंबित कर दिया है।

बताया जा रहा है कि शासकीय प्राथमिक शाला चुनचुनी आदर्श नगर कुसमुंडा में खेल-खेल में एक बच्चे ने दूसरे बच्चों को डंडे से मारपीट कर दिया। विवाद में एक बच्चे के बाएं आंख पर चोंट आई। लेकिन शिक्षक ने छात्र के आंख के इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया। इसके अलावा छात्र को आंख में चोंट लगने की सूचना अभिभावकों को भी नहीं दी गई। दो से तीन घंटे तक छात्र को स्कूल में ही रखा गया। इसकी वजह से छात्र को समय पर इलाज नहीं मिला। जब छात्र स्कूल से घर पहुंचा। तब अभिभावकों इसकी जानकारी हुई और बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे।

चली गई रोशनी

डॉक्टर ने बच्चे की आंख की जांच की। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की आंख खराब होने की पुष्टि की। अभिभावकों ने इसकी शिकायत पुलिस और जिला शिक्षा विभाग से की। विभाग ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीईओ ने जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा विभाग को सौंपा। डीईओ ने यह जांच रिपोर्ट संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को भेजा।

बताया गया कि घटना के दिन नौ जुलाई को स्कूल के प्रधान पाठक अचानक अवकाश पर चले गए थे। स्कूल का प्रभारी प्रधान पाठक इंद्राणी पांडे को बनाया गया था। इस संयुक्त संचालक ने माना कि प्रभारी के रूप में शिक्षिका इंद्राणी ने जिम्मेदारी का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया। इस कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत शिक्षिका इंद्राणी पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। शिक्षिका का विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कटघोरा में अटैच किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

ये भी पढ़ें

बंधक बनाकर लूट: हथखोज गोदाम में युवक के हाथ-पैर बांधे, फिर जमकर की पिटाई… 3 आरोपी गिरफ्तार
भिलाई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / शिक्षक की बेरुखी के कारण छात्र की आंख की रोशनी गई, संयुक्त संचालक ने किया निलंबित, जानें क्या है पूरा माजरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

यहां मंडरा रहा मौत का खतरा! एक साथ 47 हाथियों का दल कर रहे विचरण, वन विभाग Alert

हाथी (Photo Patrika)
कोरबा

ठेका कर्मचारियों को मिलेगा परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड और बोनस, 8 हजार से अधिक मजदूरों को मिलेगा… जानें कब होगा भुगतान

बोनस (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)
कोरबा

कोरबा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, देखें Live Video

कोरबा में भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

बिजली बिलों की बढ़ोतरी पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कहा- पहले से ही आम लोग महंगाई से परेशान…

बिजली बिलों की बढ़ोतरी पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कहा- पहले से ही आम लोग महंगाई से परेशान...(photo-patrika)
कोरबा

स्कूल में बड़ी लापरवाही! छात्र की चली गई आंख की रोशनी, शिक्षिका निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला…

Teacher suspended (Photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.