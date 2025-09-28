बंधक बनाकर लूट: हथखोज गोदाम में युवक के हाथ-पैर बांधे, फिर जमकर की पिटाई… 3 आरोपी गिरफ्तार

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
CG Crime News: पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत हथखोज स्थित गोदाम में हाथ-पैर बांधे, बंधक बनाकर एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर उससे लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट का मोबाइल और स्कूटी जब्त की है।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि 26 सितंबर को जामुल मुर्गा चौक हाउसिंग बोर्ड निवासी रविंद्र यादव (40 वर्ष) ने शिकायत की थी। वाहन मालिक हरप्रीत सिंह उर्फ विक्रम, उसका मुंशी इरफान अहमद और साथी मंदीप सिंह सिमगा से जबरदस्ती उसे काले रंग की थार कार में बैठाकर हथखोज गोदाम ले आए। जहां उसे कमरे में बंद किया। जहां हाथ-मुक्के व बेल्ट से बुरी तरह पिटाई की। उसका लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कपड़े व मोबाइल लूट लिए।
इस मामले में टीआई अंबर सिंह भारद्वाज ने आरोपियों पर धारा 140(3), 309(3), 296, 115(2), 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया। आरोपी बोरसी निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ विक्रम (41 वर्ष), हुडको निवासी इरफान अहमद (47 वर्ष) और हथखोज निवासी मंदीप सिंह (31 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
एएसपी ने बताया कि आरोपियों ने रविन्द्र से जेवर-पैसा मंगवाने दबाव डाला। जब उसका साला स्कूटी लेकर पहुंचा तो उससे भी मारपीट कर स्कूटी छीन ली गई। रविन्द्र से जबरदस्ती कोरे कागज पर अंगूठा लगवाया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
