बंधक बनाकर लूट: हथखोज गोदाम में युवक के हाथ-पैर बांधे, फिर जमकर की पिटाई… 3 आरोपी गिरफ्तार

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि 26 सितंबर को जामुल मुर्गा चौक हाउसिंग बोर्ड निवासी रविंद्र यादव (40 वर्ष) ने शिकायत की थी। वाहन मालिक हरप्रीत सिंह उर्फ विक्रम, उसका मुंशी इरफान अहमद और साथी मंदीप सिंह सिमगा से जबरदस्ती उसे काले रंग की थार कार में बैठाकर हथखोज गोदाम ले आए। जहां उसे कमरे में बंद किया। जहां हाथ-मुक्के व बेल्ट से बुरी तरह पिटाई की। उसका लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कपड़े व मोबाइल लूट लिए।