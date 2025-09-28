Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

आवारा कुत्ते के काटने से मासूम की मौत, उपचार के दौरान चल बसा बच्चा… परिवार में मातम

Raigarh News: घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे को विगत दिनों आवारा कुत्ते ने काट लिया था। माहभर उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच लिया है।

less than 1 minute read

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Sep 28, 2025

बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)

बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)

CG News: घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे को विगत दिनों आवारा कुत्ते ने काट लिया था। माहभर उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच लिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नवीन जिला शक्ति के हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रनपोटा निवासी चमरुराम माली का 12 वर्षीय पुत्र मोहित माली विगत 31 अगस्त की शाम को अपने घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान एक आवारा कुत्ता आया और उसके जांघ को काट लिया। इससे मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे उपचार के लिए डभरा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां दो दिनों तक उपचार के बाद डाक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया।

मासूम की हुई मौत

रायपुर के किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर उपचारा कराया जा रहा था, लेकिन यहां भी 20 दिनों तक उपचार के बाद भी स्थिति में कोई बेहतर सुधार नहीं होने से परिजनों ने बच्चे को रायगढ़ मेडिकल कालेज अस्पताल में 24 सितंबर को भर्ती करा कर उपचार करा रहे थे। शनिवार की सुबह उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर चक्रधरनगर पुलिस ने शून्य में मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही मर्ग डायरी संबंधित थाना भेजने की तैयारी चल रही है।

कोरीया

