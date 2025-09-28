आवारा कुत्ते के काटने से मासूम की मौत, उपचार के दौरान चल बसा बच्चा… परिवार में मातम

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नवीन जिला शक्ति के हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रनपोटा निवासी चमरुराम माली का 12 वर्षीय पुत्र मोहित माली विगत 31 अगस्त की शाम को अपने घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान एक आवारा कुत्ता आया और उसके जांघ को काट लिया। इससे मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे उपचार के लिए डभरा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां दो दिनों तक उपचार के बाद डाक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया।