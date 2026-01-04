पत्नी के ऊपर डाला खौलता पानी…. इस बात पर आगबबूला हुआ पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Crime News: जुआ खेलने के लिए रुपए नहीं देने पर एक युवक ने पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसके ऊपर खौलते हुआ गर्म पानी डालकर घायल कर दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मनुवापाली निवासी तपस्वनी गुप्ता ने चक्रधर नगर थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि उसका पति सुरेंद्र गुप्ता शराबी व जुआरी प्रवृति का है। बीते शुक्रवार की सुबह 11 बजे सुरेंद्र अपनी पत्नी से जुआ खेलने रुपए की मांग करने लगा। मना करने पर सुरेंद्र ने गाली गलौज की। वहीं घर से निकल जाने की बात कहते हुए लोहे के पाइप से पत्नी की पीठ पर वार कर उसे घायल कर दिया। इस बीच दर्द से आंगन में कराह रही महिला के शरीर पर सुरेंद्र ने खाना बनाने के लिए चूल्हे में चढ़ाए गए खौलते पानी भी डाल दिया। इससे महिला के शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि इस घटना के बाद उसके सुसर उसे मितानीन के पास लेकर गए। इसके बाद उसका उपचार किया गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने सुरेंद्र गुप्ता के खिलाफ धारा 118(1), 296, 351(3), 85 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में बाहर है।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग