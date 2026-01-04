4 जनवरी 2026,

रायगढ़

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

रायगढ़

पत्नी के ऊपर डाला खौलता पानी…. इस बात पर आगबबूला हुआ पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Crime News: पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि इस घटना के बाद उसके सुसर उसे मितानीन के पास लेकर गए। इसके बाद उसका उपचार किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Jan 04, 2026

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: जुआ खेलने के लिए रुपए नहीं देने पर एक युवक ने पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसके ऊपर खौलते हुआ गर्म पानी डालकर घायल कर दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मनुवापाली निवासी तपस्वनी गुप्ता ने चक्रधर नगर थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि उसका पति सुरेंद्र गुप्ता शराबी व जुआरी प्रवृति का है। बीते शुक्रवार की सुबह 11 बजे सुरेंद्र अपनी पत्नी से जुआ खेलने रुपए की मांग करने लगा। मना करने पर सुरेंद्र ने गाली गलौज की। वहीं घर से निकल जाने की बात कहते हुए लोहे के पाइप से पत्नी की पीठ पर वार कर उसे घायल कर दिया। इस बीच दर्द से आंगन में कराह रही महिला के शरीर पर सुरेंद्र ने खाना बनाने के लिए चूल्हे में चढ़ाए गए खौलते पानी भी डाल दिया। इससे महिला के शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया।

आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि इस घटना के बाद उसके सुसर उसे मितानीन के पास लेकर गए। इसके बाद उसका उपचार किया गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने सुरेंद्र गुप्ता के खिलाफ धारा 118(1), 296, 351(3), 85 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में बाहर है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 06:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / पत्नी के ऊपर डाला खौलता पानी…. इस बात पर आगबबूला हुआ पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़

छत्तीसगढ़

