पत्नी के ऊपर डाला खौलता पानी…. इस बात पर आगबबूला हुआ पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मनुवापाली निवासी तपस्वनी गुप्ता ने चक्रधर नगर थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि उसका पति सुरेंद्र गुप्ता शराबी व जुआरी प्रवृति का है। बीते शुक्रवार की सुबह 11 बजे सुरेंद्र अपनी पत्नी से जुआ खेलने रुपए की मांग करने लगा। मना करने पर सुरेंद्र ने गाली गलौज की। वहीं घर से निकल जाने की बात कहते हुए लोहे के पाइप से पत्नी की पीठ पर वार कर उसे घायल कर दिया। इस बीच दर्द से आंगन में कराह रही महिला के शरीर पर सुरेंद्र ने खाना बनाने के लिए चूल्हे में चढ़ाए गए खौलते पानी भी डाल दिया। इससे महिला के शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया।