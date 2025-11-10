Patrika LogoSwitch to English

आसमान छूती कीमतों के बावजूद सोने का क्रेज बरकरार, किस्तों में खरीदकर पूरा हो रहा लोगों का सपना…

CG News: हर शुभ और मांगलिक कार्यो में इसका उपयोग होने के कारण यह उच्च स्तर पर जाने के बाद भी डिमांड में बना है। हर साल राज्य में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का करीब 2000 किलो की खरीदी होती है।

2 min read
रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 10, 2025

आसमान छूती कीमतों के बावजूद सोने का क्रेज बरकरार, किस्तों में खरीदकर पूरा हो रहा लोगों का सपना...(photo-patrika)

आसमान छूती कीमतों के बावजूद सोने का क्रेज बरकरार, किस्तों में खरीदकर पूरा हो रहा लोगों का सपना...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोने की कीमतें आसमान पर होने के बावजूद लोगों में खरीदी का क्रेज कम नहीं हो रहा है। हर शुभ और मांगलिक कार्यो में इसका उपयोग होने के कारण यह उच्च स्तर पर जाने के बाद भी डिमांड में बना है। हर साल राज्य में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का करीब 2000 किलो की खरीदी होती है।

लगातार बढ़ रही कीमतों को देखते हुए सराफा कारोबारियों द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। साथ ही खरीदारों को बिना किसी अतिरिक्त राशि उनकी मनपंसद ज्वेलरी और बुलियन तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के 90 फीसदी ज्वेलरी संचालक आसान किस्तो में खरीदारों को सोना उपलब्ध करवा रहे हैं।

CG News: इस तरह की स्कीम

ग्राहक की ओर से 11 महीने किस्त देने पर कारोबारी 12वीं किस्त खुद देकर उतनी कीमत का सोना दे रहे हैं। साथ ही मेकिंग चार्ज और जीएसटी की छूट तक दे रहे हैं। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कोई भी निवेशक अपनी घरेलू बचत की राशि किसी भी सराफा कारोबारी के पास जमा करवा सकता है। रकम जमा कराने पर बकायदा इसकी रसीद और बांड पेपर में लिखकर दिया जाता है।

कीमतों में होगा इजाफा

सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोने की कीमतों में हर साल इजाफा होता है। एक बार कीमत बढ़ने के बाद दोबारा कम होने की संभावना नहीं रहती है। हर साल इसमें 10 से 50000 रुपए तक का इजाफा होता है। खरीदी के बाद इसे बेचने पर निवेशकों को नुकसान नहीं होता।

बता दें कि इस साल सोना और चांदी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ था। सोना में निवेश करना सबसे बेहतर और सुरक्षित होता है। जरूरत पर तत्काल बेचकर रकम और लोन की सुविधा तक मिलती है। किस्तों में 90 फीसदी से ज्यादा सराफा कारोबारियों द्वारा सोना उपलब्ध कराया जा रहा है।

Updated on:

10 Nov 2025 10:19 am

Published on:

10 Nov 2025 10:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / आसमान छूती कीमतों के बावजूद सोने का क्रेज बरकरार, किस्तों में खरीदकर पूरा हो रहा लोगों का सपना…

