DGP–IG conference in CG: नवा रायपुर-रायपुर के होटलों में वीवीआईपी ठहरेंगे, शादियों पर कोई असर नहीं…

डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्मेलन स्थल और आवागमन के मार्गों में जमीन से लेकर आसमान से नजर रखी जाएगी। इसके लिए रूट चार्ट तैयार करने के बाद उक्त मार्गों की बहुमंजिला इमारतों में दूरबीन के साथ जवान तैनात रहेंगे। साथ ही आसपास के रास्तों की निगरानी करेंगे। वीवीआईपी के आवागमन को देखते हुए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। इसके लिए ट्रैफिक के 500 जवानों की तैनाती की गई है।