DGP-IG conference: नक्सलियों का बड़ा ऐलान! 1 जनवरी को करेंगे सामूहिक आत्मसमर्पण, प्रेस नोट में अभियान रोकने की शर्त…

उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए 10–15 दिनों के समय को “अपर्याप्त” बताते हुए कहा कि इतने सीमित समय में संगठन सरकार के समक्ष कोई ठोस प्रस्ताव या शर्तें रखने की स्थिति में नहीं आ पाएगा। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यधारा में शामिल होने से ठीक पहले वे विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे, जिसमें अपनी शर्तें और अपेक्षाएं सार्वजनिक की जाएंगी।