रायपुर

DGP-IG conference: नक्सलियों का बड़ा ऐलान! 1 जनवरी को करेंगे सामूहिक आत्मसमर्पण, प्रेस नोट में अभियान रोकने की शर्त…

CG Naxal Surrender: नवा रायपुर में चल रही डीजीपी–आईजी कॉन्फ्रेंस के बीच नक्सल मोर्चे से एक अहम और अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 28, 2025

नक्सलियों का बड़ा एलान(photo-patrika)

नक्सलियों का बड़ा एलान(photo-patrika)

DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में चल रही डीजीपी–आईजी कॉन्फ्रेंस के बीच नक्सल मोर्चे से एक अहम और अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है। सीपीआई–एम महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ जोन ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित पत्र जारी कर आगामी 1 जनवरी 2026 को सामूहिक आत्मसमर्पण की घोषणा की है।

CG Naxal Surrender: सरेंडर प्लान पर संगठन की शर्त

संगठन के प्रवक्ता अनंत द्वारा जारी बयान के अनुसार कमेटी के सभी सक्रिय सदस्य नए वर्ष की पहली तारीख को एक साथ मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले चुके हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने सरकारों से सशर्त अपील की है कि आत्मसमर्पण की तारीख तक सुरक्षा बलों के अभियान पूरी तरह रोक दिए जाएं।

पत्र में कहा गया है कि जोनभर में फैले सदस्यों से संपर्क और उन्हें सरेंडर प्रक्रिया के लिए तैयार करने में सक्रिय अभियान बाधा बन सकते हैं। अनंत ने लिखा कि संगठन बिखरे हुए साथियों को टुकड़ों में हथियार डालने के बजाय एकमुश्त, बड़े स्तर पर पुनर्वास योजना के तहत आत्मसमर्पण को प्राथमिकता देता है।

बड़े स्तर पर पुनर्वास के लिए एकसाथ हथियार डालने की तैयारी

उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए 10–15 दिनों के समय को “अपर्याप्त” बताते हुए कहा कि इतने सीमित समय में संगठन सरकार के समक्ष कोई ठोस प्रस्ताव या शर्तें रखने की स्थिति में नहीं आ पाएगा। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यधारा में शामिल होने से ठीक पहले वे विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे, जिसमें अपनी शर्तें और अपेक्षाएं सार्वजनिक की जाएंगी।

इसी पत्र में पहली बार नक्सलियों ने खुले तौर पर 435.715 मेगाहर्ट्ज की ओपन फ्रीक्वेंसी साझा की है, ताकि जोनभर के सदस्य आपसी संवाद कायम रख सकें। नक्सलियों की इस असामान्य और सार्वजनिक पहल के बाद अब निगाहें तीनों राज्य सरकारों- छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश—की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हैं कि वे इस अपील को किस तरह देखते हैं और आगे क्या रणनीति अपनाते हैं।

Updated on:

28 Nov 2025 02:47 pm

Published on:

28 Nov 2025 02:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / DGP-IG conference: नक्सलियों का बड़ा ऐलान! 1 जनवरी को करेंगे सामूहिक आत्मसमर्पण, प्रेस नोट में अभियान रोकने की शर्त…

रायपुर

छत्तीसगढ़

DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू, रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल, देर रात पहुंचेंगे पीएम

DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू, रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल, देर रात पहुंचेंगे पीएम
रायपुर

Raipur DGP-IG Meet: 6 सेशन में 36 DGP की रिपोर्ट कार्ड पेश, हर प्रेजेंटेशन को मिला 1 घंटे का समय, जानें डिटेल्स

6 सेशन में 36 डीजीपी देंगे प्रेजेंटेशन (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर स्टेशन पर दिल दहलाने वाली घटना: 2 साल की बच्ची को उठा ले गई अज्ञात महिला, CCTV फुटेज वायरल

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में नशे पर कड़ा प्रहार, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब, 900 से ज्यादा गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ में नशे पर कड़ा प्रहार, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब, 900 से ज्यादा गिरफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

स्काई वॉक और पार्किंग कार्य के कारण बड़ा ट्रैफिक बदलाव, शास्त्री चौक-जयस्तंभ तक वन-वे लागू…

स्काई वॉक और पार्किंग कार्य के कारण बड़ा ट्रैफिक बदलाव, शास्त्री चौक-जयस्तंभ तक वन-वे लागू...(photo-patrika)
रायपुर
