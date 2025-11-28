पहली बार SP को भी मिलेगी एंट्री! रायपुर में बड़े सुरक्षा इंतजाम, शाह पहुंचे… PM मोदी भी होंगे शामिल, जानें क्या है खास इस बार?

सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, नक्सल उन्मूलन, सीमा प्रबंधन, और नई तकनीकी पुलिसिंग जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। उभरते साइबर अपराध, ड्रग नेटवर्क, ट्रांस-जूरिडिक्शन अपराध, आतंकवाद-रोधी तंत्र और राज्यों के बीच समन्वय को लेकर भी कई प्रस्तुतियाँ तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार इस सम्मेलन को राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने वाले 'ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लेटफॉर्म' के रूप में देखती है। इसलिए इस बार राज्यों के टॉप पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र की खुफिया और अर्धसैनिक एजेंसियों के बीच साझा रणनीति तैयार करने पर फोकस रहेगा।