DGP-IG Conference: रायपुर में PM मोदी की सुरक्षा तैयारियां जोरों पर, देश की टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में होंगे बड़े फैसले

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। 2014 से अब तक यह कॉन्फ्रेंस देश के अलग-अलग राज्यों में 10 बार हो चुकी है, और छत्तीसगढ़ में यह 11वीं मीटिंग है। यह मीटिंग 28 से 30 नवंबर तक चलेगी, जिसमें नई सुरक्षा स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी।