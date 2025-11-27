DGP-IG Conference: रायपुर में PM मोदी की सुरक्षा तैयारियां जोरों पर, देश की टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में होंगे बड़े फैसले

छत्तीसगढ़ में पहली बार देश का टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस (photo source- Patrika)
DGP-IG Conference: पहली बार देश की सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी मीटिंग, DGP-IG कॉन्फ्रेंस, छत्तीसगढ़ में हो रही है। यह हाई-प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सभी राज्यों के टॉप पुलिस अधिकारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी का रोडमैप तय करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 28 नवंबर से तीन दिन के लिए छत्तीसगढ़ में रहेंगे। प्रधानमंत्री शाम 7:30 बजे माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे नवा रायपुर में स्पीकर डॉ. रमन सिंह के बंगले जाएंगे। सुरक्षा से जुड़ी मीटिंग्स के लिए यह दौरा बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। (DGP IG Conference Raipur)
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। 2014 से अब तक यह कॉन्फ्रेंस देश के अलग-अलग राज्यों में 10 बार हो चुकी है, और छत्तीसगढ़ में यह 11वीं मीटिंग है। यह मीटिंग 28 से 30 नवंबर तक चलेगी, जिसमें नई सुरक्षा स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी।
DGP-IG Conference: मीडिया से बात करते हुए, पूर्व DGP डीएम अवस्थी ने कहा कि इस मीटिंग (Internal Security Meeting India) में नक्सलवाद, आतंकवाद, ड्रग नेटवर्क और स्मगलिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी और सांप्रदायिक तनाव जैसे कई अहम नेशनल सिक्योरिटी मुद्दों पर चर्चा होगी।
उनके मुताबिक, देश की सिक्योरिटी पॉलिसी की दिशा तय करने में यह मीटिंग सबसे अहम मानी जा रही है। सभी राज्य अपने अहम सिक्योरिटी मुद्दों और चुनौतियों पर रिपोर्ट जमा करेंगे। इन इनपुट्स के आधार पर इंटरनल सिक्योरिटी की नई नींव रखी जाएगी, जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग