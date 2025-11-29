DGP-IG कॉन्फ्रेंस में जिमीकांदा, डुबकी कढ़ी व टमाटर चटनी पहली पसंद.. गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी व्यंजनों का तड़का

तेलीबांधा स्थित होटल के मैनेजर ने बताया कि मेहमानों को मेन्यू भेजकर उनकी मार्किंग ली जाती है और उसी के अनुसार व्यंजन तैयार होते हैं। वहीं, लाभांडी स्थित होटल के मैनेजर ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले मेहमानों में स्थानीय खाने को लेकर जिज्ञासा रहती है, इसलिए छत्तीसगढ़ी पकवान को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। इसमें डुबकी कढ़ी, जिमीकांदाा, लाल भाजी, पालक भाजी और टमाटर की चटनी शामिल है। चौसीला, फरा नाश्ते के रूप में तैयार रहेगा। छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक भाजियां देशभर में प्रसिद्ध हैं। यह भाजियां भी अफसरों की थालियों में विशेष रूप से शोभा बढ़ाएंगी।