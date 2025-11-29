Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

DGP-IG कॉन्फ्रेंस में जिमीकांदा, डुबकी कढ़ी व टमाटर चटनी पहली पसंद.. गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी व्यंजनों का तड़का

DGP-IG Meet: कॉन्फ्रेंस में देशभर से आए अफसरों की पसंद का ख्याल रखते हुए शहर के स्टार होटलों में जायके के लिए वीआईपी मेन्यू तैयार किया गया है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 29, 2025

DGP IG Meet in cg

DGP-IG कॉन्फ्रेंस में जिमीकांदा, डुबकी कढ़ी व टमाटर चटनी पहली पसंद ( Photo- Patrika)

DGP-IG Meet: कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और राजधानी के बड़े होटल इस कहावत को डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं। ( CG News ) कॉन्फ्रेंस में देशभर से आए अफसरों की पसंद का ख्याल रखते हुए शहर के स्टार होटलों में जायके के लिए वीआईपी मेन्यू तैयार किया गया है। इसमें देशभर के राज्यों के व्यंजनों की खुशबू बिखर रही है।

DGP-IG Meet: होटलों में इंडियन क्यूजीन एक्सपर्ट तैनात

छत्तीसगढ़ी पकवान के साथ गुजराती, राजस्थानी, यूपी, बिहार, पंजाबी, महाराष्ट्रीयन और साउथ इंडियन व्यंजनों की खुशबू होटलों में बिखर रही है। होटल प्रबंधनों ने वीवीआईपी सम्मेलन के लिए इंडियन क्यूजीन एक्सपर्ट तैनात किए हैं, ताकि हर राज्य के मेहमानों को उनकी पसंद का स्वाद मिल सके। होटल मैनेजरों के मुताबिक जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है।

पहले से मेन्यू तैयार

अलग-अलग प्रदेशों से आने वाले अतिथियों को अपने राज्य के भोजन की कमी न महसूस हो, इसके लिए पहले से मेन्यू तैयार कर उनकी पसंद के अनुसार पकवान बनाए जाते हैं। चूंकि इस समारोह में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित देशभर के डीजीपी, खुफिया विभाग के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। इसलिए उनके लिए वीआईपी मेन्यू भी तैयार किया गया है।

कुछ अधिकारियों के शेफ भी राज्यों से पहुंचे

जानकारी के मुताबिक कुछ राज्यों के चुनिंदा आला अधिकारियों के लिए उनके शेफ भी पहुंचे हैं। उन्हें पकवान बनाने के लिए रखा गया है, वहीं शहर के बड़े होटलों व रिसोर्ट में राष्ट्रीय संस्थानों से पासआउट शेफ कार्यरत हैं।

हर किसी की पसंद का ख्याल

वीआईपी चौक स्थित होटल के मैनेजर ने बताया कि वीवीआईपी के दौरे के दौरान उनकी पसंद-नापसंद का विशेष याल रखा जाता है। इसके लिए विशेष टीम तैनात की जाती है। डीजी कांफ्रेंस के कई अधिकारी वीआईपी रोड स्थित होटल में भी रुके हैं। उनकी पसंद के पकवान बनाए जा रहे हैं।

जिमीकांदा, डुबकी कढ़ी व टमाटर चटनी भी

तेलीबांधा स्थित होटल के मैनेजर ने बताया कि मेहमानों को मेन्यू भेजकर उनकी मार्किंग ली जाती है और उसी के अनुसार व्यंजन तैयार होते हैं। वहीं, लाभांडी स्थित होटल के मैनेजर ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले मेहमानों में स्थानीय खाने को लेकर जिज्ञासा रहती है, इसलिए छत्तीसगढ़ी पकवान को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। इसमें डुबकी कढ़ी, जिमीकांदाा, लाल भाजी, पालक भाजी और टमाटर की चटनी शामिल है। चौसीला, फरा नाश्ते के रूप में तैयार रहेगा। छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक भाजियां देशभर में प्रसिद्ध हैं। यह भाजियां भी अफसरों की थालियों में विशेष रूप से शोभा बढ़ाएंगी।

होटलों में इनकी तैयारी जरूरी

राज्य- पसंदीदा पकवान

गुजरात: ढोकला, फाफड़ा-जलेबी, थाली में दाल-ढोकली

राजस्थान: दाल,बाटी, चूरमा, केर-सांगरी, घेवर

पंजाब: मखन वाला सरसों का साग, अमृतसरी कुलचा, छोले-भटूरे, लस्सी

उत्तरप्रदेश: बनारसी कचौड़ी, तवा बिरयानी, कचौड़ी-जलेबी

कर्नाटक: मैसूर पाक, नीर दोसा

केरल: पुट्टू कडला, केरल परोटा, फिश करी

तमिलनाडु: इडली-डोसा, सांभर-बड़ा, पोंगल, चेट्टीनाड मसाला

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / DGP-IG कॉन्फ्रेंस में जिमीकांदा, डुबकी कढ़ी व टमाटर चटनी पहली पसंद.. गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी व्यंजनों का तड़का

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

झीरम घाटी के मास्टरमाइंड के सरेंडर पर डिप्टी CM का बड़ा दावा, बोले- नक्सलवाद 80% खत्म, बाकी भी जल्द मिटेगा

डिप्टी CM का बड़ा दावा (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड धारकों के बड़ी खबर, रद्द होगा 49 हजार का कार्ड, जल्दी करवा ले E-KYC

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड धारकों के बड़ी खबर, रद्द होगा 49 हजार का कार्ड, जल्दी करवा ले E-KYC
रायपुर

Breaking News: रेलवे कर्मचारी ने फिनाइल पीकर की सुसाइड की कोशिश, इस बात से था परेशान, मचा हड़कंप

प्रतीकात्मक तस्वीर
रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जरूरी खबर, जल्दी करवा ले ई-KYC, वरना नहीं आएगा पैसा

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जरूरी खबर, जल्दी करवा ले ई-KYC, वरना नहीं आएगा पैसा
रायपुर

Chhattisgarh crime incident: रायपुर में प्रधानमंत्री के दौरे के बीच चाकूबाजी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू

Chhattisgarh crime incident: रायपुर में प्रधानमंत्री के दौरे के बीच चाकूबाजी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारा चाकू
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.