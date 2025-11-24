Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Dharmendra Death: डेथ सीन की शूटिंग में भी धर्मेंद्र सर मजाक करते रहे… अभिनेत्री नेहा शुक्ला ने साझा किए संस्मरण

Dharmendra Death: बॉलीवुड के जाने-माने स्टार धर्मेंद्र का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली।

2 min read
रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

image

Tabir Hussain

Nov 24, 2025

Dharmendra Passed Away

धर्मेंद्र का निधन

Dharmendra Death: बॉलीवुड के जाने-माने स्टार धर्मेंद्र का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। निधन की खबर से देश में शोक की लहर दौड़ गई। डेंटिस्ट और अभिनेत्री नेहा शुक्ला ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर उनके साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने पत्रिका को बताया कि मुंबई में फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ की शूटिंग के दौरान मुझे धर्मेंद्र सर के साथ एक दिन काम करने का मौका मिला था।

Dharmendra Death: धर्मेंद्र की बिगड़ जाती है तबीयत

मेरा छोटा सा रोल था हेड नर्स का। एक सीन में धर्मेंद्र सर की तबीयत बिगड़ जाती है और हम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उनका बीपी और वाइटल्स चेक करते हैं। रणवीर सिंह का भी उस सीन में हिस्सा था। हालांकि बाद में मूवी की लंबाई के कारण वह सीन एडिट कर दिया गया, लेकिन मेरे लिए वह बेहद यादगार रहा।

धर्मेद्र सर हर माहौल को हल्का-फुल्का बना देते थे

वे आगे बताती हैं, धर्मेंद्र सर बेहद हंसमुख स्वभाव के थे। डेथ सीन की शूटिंग के दौरान भी मजाक करते रहे। उन्होंने हंसते हुए कहा था बीपी चेक करने के बजाय सलाइन में दारू चढ़ा दे बिटिया मैं ठीक हो जाऊंगा। पूरे सेट पर हंसी का माहौल बना दिया था।

वह पल हमेशा दिल में रहेगा

नेहा ने बताया कि शूट खत्म होने के बाद उन्होंने धर्मेंद्र सर से तस्वीर लेने की इच्छा जताई थी पर सेट के नियमों के कारण संभव नहीं हो पाया। ( CG News ) फिर भी वह पल हमेशा दिल में रहेगा। धर्मेंद्र सर जितने बड़े कलाकार थे, उतने ही सरल इंसान भी। उनके साथ बिताया वो दिन मेरी जिंदगी का यादगार अध्याय है।

