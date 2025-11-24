Dharmendra Death: डेथ सीन की शूटिंग में भी धर्मेंद्र सर मजाक करते रहे… अभिनेत्री नेहा शुक्ला ने साझा किए संस्मरण

Dharmendra Death: बॉलीवुड के जाने-माने स्टार धर्मेंद्र का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। निधन की खबर से देश में शोक की लहर दौड़ गई। डेंटिस्ट और अभिनेत्री नेहा शुक्ला ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर उनके साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने पत्रिका को बताया कि मुंबई में फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ की शूटिंग के दौरान मुझे धर्मेंद्र सर के साथ एक दिन काम करने का मौका मिला था।