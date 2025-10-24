Raipur News: डायल 112 में फिर खेल, इमरजेंसी मदद का रिस्पांस टाइम बिगड़ा, समय पर नहीं पहुंच पाती ईआरवी

पिछले टेंडर में केवल कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी और लिमिटेड लाइबलिटिज पार्टनरशिप ही भाग ले सकते थे। सोसाइटी को जोड़ने के पीछे प्रदेश में एंबुलेंस का संचालन कर चुकी एक पुरानी संस्था को फायदा पहुंचाने की कवायद बताया जा रहा है। बदलाव के चलते दूसरी कंपनियां इसमें भाग नहीं ले पाएंगी। कुछ तो केवल औपचारिकता के तौर पर शामिल हो पाएगी। इसका सीधा असर इमरजेंसी रिस्पांस टाइम पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वर्ष 2023 में डायल 112 के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया की गई थी। उसमें एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी।