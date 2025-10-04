CG News: रायपुर से तीन नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद मिली डायरी, शहरी इलाकों में जमकर फंडिंग करने की तैयारी में थे नक्सली

G News: छत्तीसगढ़ में लगातार चलाए जा रहे सर्चिंग अभियान और ऑपरेशन से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। मारे और पकड़े जाने के डर से अब जंगलों से निकलकर शहरों में पनाह ले रहे हैं। इस गोपनीय इनपुट के बाद इंटेलिजेंस की टीम अलर्ट हो गई है। पिछले सप्ताहभर में रायपुर से नक्सली दंपती के साथ ही एक अन्य के पकडे़ जाने के बाद से उनके करीबी लोगों की तलाशी की जा रही है। बताया जाता है कि पकड़े गए नक्सलियों के पास से मिले मोबाइल, नकदी और सोना के साथ ही डायरी भी मिली है। इसमें दर्जनों लोगों के नाम-पते और मोबाइल नंबर मिले हैं।