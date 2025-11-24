रायपुर पहुंचे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा बोले- कहानी मुझे ढूंढती है, मैं उसे नहीं

ताबीर हुसैन. संवेदनशील और मुद्दों पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा आज रायपुर में है। पत्रिका से बातचीत में साफ कहा कि फिल्म का असर बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं होता, लेकिन संग्रह भी महत्वपूर्ण है। ‘तुम बिन’, ‘तपड़’ जैसी फिल्में बनाने वाले अनुभव इन दिनों देश के 30-40 शहरों का दौरा कर रहे हैं। ( CG News ) उनका कहना है, मैं छोटे शहरों में थिएटर वालों से मिलता हूं, लोकल खाने-पीने की जगहों पर जाता हूं, लोगों से पूछता हूं आखिर पब्लिक क्यों नहीं आ रही? लेकिन सच ये है कि अगर फिल्म अच्छी है, तो दर्शक आज भी थिएटर आते हैं।