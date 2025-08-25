Raipur News: मुंबई और दिल्ली के डॉक्टर बता रहे गंभीर बीमारियों के इलाज के तरीके, हर गुरुवार मेडिकल ऑफिसर को दे रहे ट्रेनिंग

हाल ही में हुए सेशन में प्रदेश में फैली गंभीर बीमारियों की चर्चा हुई। इसमें एक्सपर्ट डॉक्टरों ने डेंगू के लक्षण, इसके बचने के उपाए और सही इलाज कर मौत के आंकड़ों को कम करने के उपाय बताए। प्रदेश में डेंगू का डंक गहरा रहा है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दो दशकों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हैं। मौतें भी बढ़ी हैं। इसके साथ ही सर्पदंश के इलाज के लिए एंटीवेनम लगाने कहा, इसको कितनी मात्रा में लगाना है, जानकारी दी। यह एंटीबॉडी थेरेपी है जो कि शरीर में विष के प्रभाव को कम करती है।