Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

E-Challan Scam: नकली RTO ऐप से ऑनलाइन ठगी, ट्रैफिक पुलिस ने किया अलर्ट जारी…

E-Challan Scam: रायपुर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ठगी करने का नया तरीका निकाला है। अब आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के नाम से ई-चालान एपीके फाइल भेज रहे हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 11, 2025

E-Challan Scam: नकली RTO ऐप से ऑनलाइन ठगी, ट्रैफिक पुलिस ने किया अलर्ट जारी...(PHOTO-PATRIKA)
E-Challan Scam: नकली RTO ऐप से ऑनलाइन ठगी, ट्रैफिक पुलिस ने किया अलर्ट जारी...(PHOTO-PATRIKA)

E-Challan Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ठगी करने का नया तरीका निकाला है। अब आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के नाम से ई-चालान एपीके फाइल भेज रहे हैं, जिसे लोग आरटीओ व ट्रैफिक का ई-चालान मानकर ओपन करते हैं। ऐसा करते ही उनका मोबाइल हैक हो जाता है। इसके बाद उनके बैंक खातों से रकम पार कर देते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए आरटीओ और यातायात पुलिस ने अलर्ट जारी किया है।

E-Challan Scam: यातायात पुलिस ने जारी किया अलर्ट

असली ई-चालान ऐसे होता है: ऐसे ई-चालान से सावधान रहने की जरूरत है। ई-चालान वाहन स्वामी मोबाइल में मैसेज या डाकघर के माध्यम से चालान नहीं पहुंच पता है, तो ट्रैफिक पुलिस वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कॉल कर ई-चालान की सूचना देती है। वाहन स्वामी की सहमति पर उनके वाट््सऐप में भी चालान को भेजा जाता है।

ये भी पढ़ें

सड़कों से गायब ज़ेब्रा क्रॉसिंग! ई-चालान के शिकार हो रहे वाहन चालक, हादसे का बढ़ा खतरा..
रायपुर
सड़कों से गायब ज़ेब्रा क्रॉसिंग! ई-चालान के शिकार हो रहे वाहन चालक, हादसे का बढ़ा खतरा..(photo-patrika)

यदि व्हाट्सप्प के माध्यम से ई-चालान प्राप्त हो रहा है, तो दिए गए ङ्क्षलक में जाकर ई-चालान डाउनलोड न करें। फर्जी ङ्क्षलक से दूर रहें। ई-चालान की असलियत जांचने के लिए विभाग की अधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। परिवहन विभाग की वेबसाइट ई-चालान डॉट परिवहन डॉट गव डॉट इन पर जाना होगा।

यहॉ ई-चालान के पेज में जाकर पे ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद चालान नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने पर ई-चालान का पूरा विवरण मिलेगा। यही तरीका सुरक्षित एवं विश्वसनीय है।

ऐसे कर रहे हैं ठगी

साइबर ठग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों को ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग के नाम से फर्जी एसएमएस भेज रहे हैं। इसमें जुर्माना भरने के लिए एक ङ्क्षलक दिया जाता है। जैसे ही ङ्क्षलक को ओपन करते हैं, तो आरटीओ ई-चालान.एपीके डाउनलोड हो जाता है। एपीके फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो जाता है। उसका एक्सेस साइबर ठग को मिल जाता है। इसके बाद बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 08:41 am

Published on:

11 Sept 2025 08:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / E-Challan Scam: नकली RTO ऐप से ऑनलाइन ठगी, ट्रैफिक पुलिस ने किया अलर्ट जारी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.