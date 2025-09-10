Government Job: पीएचई विभाग में नौकरी का सुनहरा अवसर, 1 अक्टूबर तक ही मौका, जल्दी करें आवेदन!

Government Job: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत अनुरेखक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी व्यापमं की वेबसाइट पर 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे। परीक्षा के जरिए अनुरेखक के 37 पदों की भर्ती की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 26 अक्टूबर को संभावित है।
Government Job: परीक्षा रायपुर और बिलासपुर में आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थी को 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही आईटीआई से ड्राफ्टमैन ट्रेड का प्रमाण-पत्र या मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। अभ्यर्थी को आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य हैं।