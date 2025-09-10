Government Job: पीएचई विभाग में नौकरी का सुनहरा अवसर, 1 अक्टूबर तक ही मौका, जल्दी करें आवेदन!

Government Job: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत अनुरेखक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी व्यापमं की वेबसाइट पर 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे। परीक्षा के जरिए अनुरेखक के 37 पदों की भर्ती की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 26 अक्टूबर को संभावित है।