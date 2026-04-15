Raipur News: महिला को कुचलकर भागा ई-रिक्शा चालक, 10 दिन बाद भी नहीं पकड़ पाई पुलिस

5 अप्रैल को महिला अपने घर जाने के लिए सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रही थीं। इस दौरान तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने टक्कर मार दिया। जिससे वे सड़क पर गिर गई। टक्कर के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पीडि़ता का नाम पूर्णिमा बताया जा रहा है। घटना के दौरान पास से गुजर रहा एक स्कूटी सवार युवक भी ई-रिक्शा की चपेट में आ गया। जिससे उसे भी चोटें आईं। महिला का इलाज फिलहाल एक निजी अस्पताल में चल रहा है, उसे सर और पीठ पर चोटें आई हैं।