CG Weather: छत्तीसगढ़ के 3 संभाग में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

CG Weather: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिनों से मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। राजधानी रायपुर समेत आस-पास के इलाकों में दो दिनों में हल्की बारिश हुई है। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की तो कई जिलों मके भारी बारिश हुई है। सुकमा और बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं।