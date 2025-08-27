CG Weather: छत्तीसगढ़ के 3 संभाग में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

CG Weather: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिनों से मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। राजधानी रायपुर समेत आस-पास के इलाकों में दो दिनों में हल्की बारिश हुई है। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की तो कई जिलों मके भारी बारिश हुई है। सुकमा और बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं।
वहीं मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में होने वाली बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि, राजधानी रायपुर में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 15 से ज्यादा जिलों में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार, बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में आज भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में अगले दोदिनों तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, रायगढ़, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कांकेर, और सुकमा जिले में बारिश होने की संभावना जताई है।