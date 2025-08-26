बीजापुर में भारी बारिश का कहर! 100 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क

बता दें कि बाढ़ के कारण वाहन यातायात बंद हो गया है और लोगों को नदी के आसपास न जाने की चेतावनी दी जा रही है, साथ ही नदी किनारे के गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर खाली कराया जा रहा है। वहीं आज सुकमा, कोरबा, रायगढ़ और बलरामपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कल यानी बुधवार को भी लगभग 25 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है।