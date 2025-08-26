बीजापुर में भारी बारिश का कहर! 100 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लगातार बारिश होने से नदी-नाले उफान पर हैं। बिलासपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में तो बाढ़ ने कहर मचा दिया है। जिले में भारी बारिश के बाद गंगालूर मार्ग पर चेरपाल नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे 100 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया है।
बता दें कि बाढ़ के कारण वाहन यातायात बंद हो गया है और लोगों को नदी के आसपास न जाने की चेतावनी दी जा रही है, साथ ही नदी किनारे के गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर खाली कराया जा रहा है। वहीं आज सुकमा, कोरबा, रायगढ़ और बलरामपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कल यानी बुधवार को भी लगभग 25 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर संभागों के कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। रायपुर और दुर्ग संभागों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।
सबसे अधिक बारिश बस्तर के कारपावनंद में 60.6 मिमी रिकॉर्ड की गई।
CG Weather Update: प्रदेश में सोमवार को सबसे अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 अगस्त यानी कल से बारिश की गतिविधियों में और वृद्धि हो सकती है।