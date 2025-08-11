बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम, 2 दिन बाद भारी बारिश के आसार, जानें मौसम अपडेट…

किसानों को फसल के लिए बारिश का इंतजार है। सावन के अंतिम सप्ताह में कम बारिश हुई। एक जून से अब तक जिले में 545 मिमी बारिश हुई है। महासमुंद में 494 मिमी, सरायपाली में 561 मिमी, बसना में 536 मिमी, पिथौरा में 749 मिमी, बागबाहरा में 487 मिमी, कोमाखान में 443 मिमी बारिश दर्ज की गई है। 10 अगस्त को कोमाखान क्षेत्र क्षेत्र में 13 मिमी बारिश दर्ज की गई।