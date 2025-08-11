बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम, 2 दिन बाद भारी बारिश के आसार, जानें मौसम अपडेट…

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त के आस-पास उत्तर पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य में निम्न दबाव के कारण जिले में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले सप्ताहभर से महासमुंद जिले में बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं। पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसान भी चिंतित हैं।
किसानों को फसल के लिए बारिश का इंतजार है। सावन के अंतिम सप्ताह में कम बारिश हुई। एक जून से अब तक जिले में 545 मिमी बारिश हुई है। महासमुंद में 494 मिमी, सरायपाली में 561 मिमी, बसना में 536 मिमी, पिथौरा में 749 मिमी, बागबाहरा में 487 मिमी, कोमाखान में 443 मिमी बारिश दर्ज की गई है। 10 अगस्त को कोमाखान क्षेत्र क्षेत्र में 13 मिमी बारिश दर्ज की गई।
CG Weather Update: मिली जानकारी के अनुसार 10 अगस्त की स्थिति में औसत वर्षा 9 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। जिले में औसत वर्षा का अनुमान 993 मिमी है। अगस्त माह में पर्याप्त बारिश नहीं होने पर किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।